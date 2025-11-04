Στη φυλακή ο τηλεοπτικός σεφ με τις οφειλές άνω των €2 εκατ. στο Δημόσιο

Στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, οδηγήθηκε τελικά ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ, το όνομα του οποίου είχε μπει στη λίστα των μεγαλοοφειλετών της ΑΑΔΕ, με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.

Ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του σε εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη, ο γεννηθείς στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, 58χρονος σεφ συνελήφθη την Παρασκευή, 31 Οκτωβριόυ, στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης από τα ανακριτικά τμήματα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε ενεργό ένταλμα από τον πρόεδρο Εφετών Αθηνών, διατηρώντας σε ισχύ προηγούμενο ένταλμα του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος.

Στον σεφ αποδίδονται κατηγορίες φοροδιαφυγής, ήτοι μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 100.000 ευρώ ετησίως, κατ’ εξακολούθηση, και μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ ετησίως, επίσης κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, την περίοδο 2018-2020 φέρεται να απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1,34 εκατ. ευρώ και δεν απέδωσε ΦΠΑ συνολικού ύψους 375.000 ευρώ.

Αφού οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, ο 58χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

