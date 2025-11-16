Βαρύ οπλοστάσιο είχαν οι εκτελεστές του Λάλα

Λεπτομέρειες της έρευνας που αφορά τους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Οι τέσσερις – ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών- συνελήφθησαν κατόπιν ευρείας αστυνομικής επιχείρησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς έδρασαν

Οπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου αλλά και υπεύθυνοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 28χρονος και ο 37χρονος εκ των συλληφθέντων, προσέγγισαν το σπίτι του 34χρονου, με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες. Ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες ημέρες οι έκαναν διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Στην περίπτωση του Λάλα, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας στην Αράχωβα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να φτάσουν στο σημείο. Κοντά στο σημείο όπου εγκατέλειψαν το καμένο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τουφέκι, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, δύο επιπλέον γεμιστήρες, ένα πυροβόλο όπλο και άλλο υλικό.

Ο 22χρονος και ο 21χρονος φαίνεται ότι ήταν οι οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Μετά την δολοφονία, Λάλα διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αφού τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Η Αστυνομία βρήκε και κατάσχεσε:

6 πιστόλια,

περίστροφο,

αεροβόλο τυφέκιο,

3 γεμιστήρες,

485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

τσεκούρι,

μαχαίρι,

3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),

2 πτυσσόμενες ράβδοι,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,

χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,

«πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,

65 χρυσές λίρες και

χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος και ο 37χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

