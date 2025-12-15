Βαρόμετρο GPO: Double score για ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Στις έντεκα και πλέον μονάδες -με double score στην εκτίμηση ψήφου- παραμένει η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της GPO για το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Το κυβερνών κόμμα χάνει 1,5 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση από το Βαρόμετρο της GPO και βρίσκεται στο 23,7% έναντι 25,2% του προηγούμενου μήνα, ενώ απώλειες καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, στο 12,3% από 12,6%. Σταθερά στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό, 10,1%, παραμένει η Ελληνική Λύση, κέρδη αποκομίζει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλοο που δείχνει να ανακάμπτει από το 5,8% του Νοεμβρίου στο 8,5% και έπεται το ΚΚΕ με 8,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μετράται στο 4,3% στη σκιά του εν εξελίξει rebranding του Αλέξη Τσίπρα, με τα υπόλοιπα κόμματα-κομματίδια της Αριστεράς να κινούνται μεταξύ φιθοράς και αφθαρσίας (εξ ου και το έκτακτο συνέδριο που συγκάλεσε ο Στέφανος Κασσελάκης για το Κίνημα Δημορκατίας τον Φεβρουάριο χωρίς να αποκλείει ακόμη και τον τερματισμό της λειτουργίας του).

Πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς – για δεύτερο συνεχόμενο έτος- αναδεικνύεται στο Βαρόμετρο της GPO ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με 25,5%, έπεται ο υπουργός Οικονομικών -και εκλεγείς πλέον πρόεδρος του Εurogroup- Κυριάκος Πιερρακάκης με 17,2%, και ακολουθούν ο επανασυστηθείς με την «Ιθάκη» Αλέξη Τσίπρας με 16,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3%, ενώ σφήνα στην πρώτη πεντάδα μπαίνει η Μαρία Καρυστιανού με 7,9%, παρ’ όλο που επισήμως τουλάχιστον, δεν έχει την ιδιοτητα του πολιτικού. Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποίησεων τέλος, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ποσοστό (64,8%) που φαίνεται να δικαιολογεί και τα μπλόκα.

