UFC: Γενική σύρραξη και άγριο ξύλο μετά την ήττα ΜακΓκρέγκορ από τον Καμπίμπ [βίντεο]

Ο αγώνας της χρονιάς που περίμεναν με ανυπομονησία οι λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων, ολοκληρώθηκε με νίκη του αήττητου ρώσου, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ επί του μισητού ιρλανδού αντιπάλου του, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Η μονομαχία ωστόσο σημαδεύθηκε από όσα απίστευτα, για το επίπεδο των συγκεκριμένων αγώνων, ακολούθησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον Ρώσο να επιτίθεται στα μέλη της ομάδας του Ιρλανδού, μετατρέποντας την T-Mobile Arena του Λας Βέγκας σε… σαλούν από ταινία γουέστερν.

Με μία εντυπωσιακή λαβή πνιγμού ο ρώσος μαχητής από το Νταγκεστάν υποχρέωσε τον «Νοτόριους» να παραδώσει τα όπλα στον τέταρτο γύρο της αναμέτρησης και διατήρησε τον τίτλο του στο UFC (Ultimate Fighting Championship).

Aντί πανηγυρισμών όμως, ακολούθησε η επίθεση του μαινόμενου Νουρμαγκομέντοφ στο τιμ του Ιρλανδού και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Τελικά ο Νουρμαγκομέντοφ αποχώρησε με τη ζώνη του νικητή εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από το κοινό, ενώ κατά την έξοδό του από την Τ-Μοbile Arena δέχτηκε και αρκετά αντικείμενα.

Τα γενικευμένα επεισόδια και το άγριο ξύλο που έπεσε μετά το τέλος του αγώνα προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια του ισχυρού άνδρα του UFC, Ντάνα Ουάιτ που ζήτησε εξηγήσεις από την ομάδα του ρώσου θριαμβευτή.

Εντυπωσιασμένος από όσα έγιναν στη μονομαχία της χρονιάς, δήλωσε ο επίσης ασυγκράτητος στους δικούς του αγώνες κατά το παρελθόν, Μάικ Τάισον, που έγραψε στο Twitter:

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.

— Mike Tyson (@MikeTyson) October 7, 2018