Twitter: Ο Μασκ ανακοίνωσε μηνιαία συνδρομή 8 δολαρίων

Στην απόσυρση του σχεδίου χρέωσης των χρηστών του Twitter 19,99 δολάρια το μήνα προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν έναν επαληθευμένο λογαριασμό στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικήυς δικτύωσης που προσφάτως απέκτησε αναγκάστηκε να προχωρήσει ο Ελον Μασκ έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρότασή του.

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε σχετική ανάρτησή του την Τρίτη, το ποσό για την υπηρεσία αυτή διαμορφώθηκε στα 8 δολάρια το μήνα. Η συνδρομητική υπηρεσία αυτή του Twitter ονομάστηκε «Twitter Blue».

«Το τρέχον σύστημα αρχόντων και πληβείων του Twitter για το ποιος έχει ή δεν έχει μπλε τικ είναι (…). Δύναμη στον κόσμο! Μπλε (σ.σ. σήμα) έναντι 8 $/μήνα», έγραψε στο τιτίβισμα του ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Νωρίτερα, το CNN είχε μεταδώσει ότι η εταιρεία εργαζόταν για να επικαιροποιήσει το υπάρχον συνδρομητικό προϊόν της, το οποίο κόστιζε 4,99 δολάρια το μήνα, προκειμένου να συμπεριλάβει την εν λόγω δυνατότητα επαλήθευσης των προφίλ των χρηστών.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα του Twitter που βρέθηκαν στην κατοχή του αμερικιανικού δικτύου, η πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης να αφαιρέσει το μπλε σήμα από τους υφιστάμενους χρήστες, εφόσον δε θα κατέβαλαν το υψηλότερο αντίτιμο των 19,99 δολαρίων.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022