Τα πρώτα δείγματα γραφής του Μασκ στο Twitter: Απάντησε στη Χίλαρι Κλίντον με θεωρία συνωμοσίας!

Οσοι ήλπιζαν ότι ο Ελον Μασκ, ο εκκεντρικός μεγιστάνας που εξαγόρασε έναντι 44 δισ. δολαρίων το Twitter, θα υπερασπιζόταν την όποια ακεραιότητα και αντικειμενικότητα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδονται. Σε ένα από τα πρώτα δείγματα γραφής ως ιδιοκτήτης πλέον της Twitter Inc, ο 51χρονος επιχειρηματίας έσπευσε να υιοθετήσει –και να αναρτήσει– μια θεωρία συνωμοσίας σχετικά με την επίθεση κατά του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων βουλευτής, Νάνσι Πελόζι –και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου θα καθοριστεί η νέα κομματική ισορροπία στο Κογκρέσο.

«Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τα φαινόμενα να εξαπατούν»: αυτό έσπευσε να γράψει στο Twitter ο Μασκ, αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση στον Πολ Πελόζι, αναρτώντας παράλληλα έναν σύνδεσμο από τον ακροδεξιό ιστότοπο Santa Monica Observer –κατά τα πλέον έγκυρα αμερικανικά μέσα, όπως οι New York Times, οι Los Angeles Times κ.ά. ο εν λόγω ιστότοπος είναι γνωστός για θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Πολ Πελόζι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του την Παρασκευή από έναν άνδρα με σφυρί, ο οποίος στην πραγματικότητα αναζητούσε τη σύζυγό του, κορυφαία πολιτικό του Δημοκρατικού Κόμματος και προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο 82χρονος Πολ Πελόζι διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα που υπέστη στο κρανίο, ενώ τραυματίστηκε επίσης στο δεξί του χέρι. Οι γιατροί ανέφεραν πως αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο Μασκ αντιδρούσε σε ένα tweet της πρώην υποψήφιας των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία, Χίλαρι Κλίντον, η οποία στηλίτευε τις θεωρίες συνωμοσίας που προωθούνται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και κυρίως το δίκτυο QAnon, τις τρελές θέσεις του οποίου ασπαζόταν, σύμφωνα με τους LA Times, ο Ντέβιντ ΝτεΠαπ, ο 42χρονος δράστης της επίθεσης κατά του ζεύγυς Πελόζι.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και οι εκπρόσωποί του τώρα προπαγανδίζουν τακτικά ρητορική μίσους και εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας», επέκρινε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Είναι σοκαριστικό, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη, και η βία είναι το αποτέλεσμα».

The Republican Party and its mouthpieces now regularly spread hate and deranged conspiracy theories. It is shocking, but not surprising, that violence is the result. As citizens, we must hold them accountable for their words and the actions that follow.https://t.co/MQor4NDFeE

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 29, 2022