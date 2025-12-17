Τραγέλαφος στην Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές στο σχολείο όπου έπεσαν οι μαχαιριές

Σε ένα ακόμη επεισόδιο στη «ζούγκλα» του σχολείου στην Κυψέλη, όπου 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» σε άλλη, 14 ετών, στέλνοντάς τη στο νοσοκομείο, μαθητές μετά την κατάληψη της Τρίτης, με αίτημα την απομάκρυνση της 16χρονης, κλείδωσαν μέσα στο σχολικό συγκρότημα τους διευθυντές του 15ου και του 60ού Γυμνασίου Αθηνών.

Οπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, οι διευθυντές καλούσαν τα παιδιά να τους ανοίξουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα και τελικά κλήθηκε η αστυνομία για να κόψει το λουκέτο με το οποίο ήταν κλειδωμένη η κεντρική πύλη του σχολείου.

Εξω από το σχολείο εν τω μεταξύ, μαθητές και καθηγητές περίμεναν δίχως να γνωρίζουν αν και πότε τελικά θα κάνουν μάθημα.

Η 16χρονη με το «πλούσιο βιογραφικό» σε συμπλοκές και εν γένει παραβατική συμπεριφορά, κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για δύο κακουργήματα: της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα, καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

«Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Aκουσε κάτι, να τη βρίζει κάποιο κορίτσι, και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της (…) Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό. Το βλέπει λίγο αστείο, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», περιέγραψε στο Μega η μητέρα της 16χρονης.

Η 14χρονη που δέχθηκε την επίθεση με το μαχαίρι είναι καλά στην υγεία της μετά τα ράμματα που έκανε για το βαθύ τραύμα στο χέρι της (είχε τραυματιστεί και στην κοιλιά).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News