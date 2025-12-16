Δίωξη για δύο κακουργήματα στη 16χρονη με την «πεταλούδα» στην Κυψέλη

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε από την Εισαγγελία ανηλίκων στην 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδας» σε άλλη μαθήτρια, 14 ετών, σε σχολείο στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, η δίωξη σε βάρος της 16χρονης μαθήτριας με την «πεταλούδα», αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή ανηλίκων για την απολογία της.

Οπως έγινε γνωστό, ήταν η πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο για την 16χρονη στην οποία είχε επιβληθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

«Η 16χρονη είχε μαχαιρώσει και άλλα δύο παιδιά στο άλλο σχολείο. Είναι ένα κορίτσι που δε χαμογελούσε, ήταν συνέχεια με νεύρα. Ήταν κλεισμένη στις τουαλέτες σε όλα τα διαλείμματα. Ούτε να φάει δεν έβγαινε», περιέγραψε μαθήτρια του σχολείου.

Οπως προαναφέρθηκε, λόγω επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς, είχε απομακρυνθεί και από το προηγούμενο σχολείο της, ενώ έχει συλληφθεί τρεις φορές μέσα στο 2025:

Στις 26 Ιουλίου είχε μαχαιρώσει πρώην συμμαθήτριά της στου Γκύζη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο ανηλίκων στον Αγιο Παντελεήμονα.

Στις 19 Οκτωβρίου εντοπίστηκε από αστυνομικούς να φέρει μαχαίρι 18 εκατοστών.

Από το προηγούμενο σχολείο της είχε απομακρυνθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα, έβαζε φωτιές σε κάδους, εξύβριζε καθηγητές και απειλούσε συμμαθητές, ακόμη και μέσω κοινωνικών δικτύων.

Το υπουργείο Παιδείας

Εν τω μεταξύ από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου -όπως αναφέρεται- να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δηλώνει πως δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το υπουργείο Παιδείας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News