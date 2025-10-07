Τραμπ σε Κάρνι: Αγαπάμε τον Καναδά, αλλά οι δασμοί μένουν

Σε ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο φιλικό ραντεβού παρά σκληρή διαπραγμάτευση, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι αντάλλαξαν χαμόγελα, φιλοφρονήσεις και ατάκες για… «αμοιβαία αγάπη» στο Οβάλ Γραφείο.

Πίσω όμως από τη θερμή χειραψία και τις ευγενικές δηλώσεις, οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Οτάβα παραμένουν άλυτες, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «μεγάλη πρόοδο» χωρίς να προσφέρει καμία ουσιαστική παραχώρηση.

Ο καναδός πρωθυπουργός, με κόκκινη γραβάτα σε ένδειξη καλής διάθεσης, προσπάθησε να κατευνάσει τον συνομιλητή του, γνωρίζοντας πως κάθε λέξη μπορεί να καθορίσει το μέλλον των διμερών σχέσεων και της καναδικής οικονομίας.

«Μου αρέσει από την αρχή και έχουμε μια καλή σχέση. Βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη εμπορική διένεξη, όμως πιθανόν θα το διευθετήσουμε αυτό…ξέρετε νιώθουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλο», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος και υποσχέθηκε να συμπεριφερθεί δίκαια στον Καναδά στις συνομιλίες για τους δασμούς σε βάρος καναδικών προϊόντων.

«Νομίζω πως θα φύγουν πολύ ευχαριστημένοι. Θα φερθούμε δίκαια στους ανθρώπους. Θα φερθούμε δίκαια ειδικά προς τον Καναδά», σημείωσε, όπως έγραψε το Reuters.

Αν και επαίνεσε τον καλεσμένο του, δεν μπόρεσε παρά να αστειευτεί εκ νέου για μια «συγχώνευση» μεταξύ των δύο χωρών, ένα σενάριο το οποίο έχει επανειλημμένως αναφέρει και που ο Μαρκ Κάρνι απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Θα πετύχουμε την καλή συμφωνία» για τον Καναδά, δήλωσε ο Κάρνι, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος που διεξάγει η διοίκηση Τραμπ διατάραξε βαθιά τις διμερείς σχέσεις και αποδυνάμωσε την καναδική οικονομία.

Οπως οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες που γίνονται δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Καναδός κατέβαλε κάθε προσπάθεια να του φτιάξει τη διάθεση, κατά την άφιξή του για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο, από την εκλογή του την άνοιξη, ανέφερε το Reuters.

«Φοράω κόκκινο για εσάς», αστειεύτηκε ο Κάρνι, που φορούσε μια κόκκινη γραβάτα, ενώ έσφιγγε το χέρι του αμερικανού προέδρου.

Χαρακτήρισε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ «μετασχηματιστικό πρόεδρο» και εξήρε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές του σε διάφορες συρράξεις, ένα αγαπημένο θέμα του ένοικου του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επιπλέον πως οι συνομιλίες τους θα αφορούν επίσης την αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα, τον «Χρυσό Θόλο». Ο ίδιος είχε δηλώσει πως εάν ο Καναδάς γινόταν η 51η αμερικανική πολιτεία, θα «αποκτούσε δωρεάν» αυτήν την προστασία.

Αντιθέτως με άλλους μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ, ο Καναδάς δεν έχει προς το παρόν συνάψει μια καθολική εμπορική συμφωνία με τη γειτονική του χώρα και κύριο οικονομικό του εταίρο.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο για τη χώρα, της οποίας το 75% των εξαγωγών καταλήγουν προς τον νότιο γείτονά της, ενώ είδε το ΑΕΠ της να μειώνεται κατά περίπου 1,5% το δεύτερο τρίμηνο.

Απέναντι του, ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να είναι σε θέση ισχύος. Επέβαλε ήδη δασμούς στους καναδικούς τομείς της οικοδομικής ξυλείας, του αλουμινίου, του χάλυβα και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προσέθεσε χθες τα βαρέα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ, με δασμούς ύψους 25% από την 1η Νοεμβρίου.

Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος και αναλυτές υποβάθμισαν τις πιθανότητες μιας επικείμενης εμπορικής συμφωνίας με τον Τραμπ και είπαν πως το γεγονός ότι συζητήσεις συνεχίζονται θα έπρεπε να θεωρούνται μια επιτυχία για τον Κάρνι.

Ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης επισκέφθηκε τελευταία φορά το Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Μάιο, όταν και ευθέως είπε στον Τραμπ ότι ο Καναδάς δεν θα βγει ποτέ προς πώληση ως απάντηση στις συνεχείς απειλές του Αμερικανού να αγοράσει ή να προσαρτήσει τον Καναδά.

Εκτοτε, ο Μαρκ Κάρνι προέβη σε σειρά παραχωρήσεων στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας του, μεταξύ άλλων να ακυρώσει ορισμένους δασμούς ως αντίμετρα και να αποσύρει έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε βάρος αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

