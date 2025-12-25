Ρωσία: Οι Ουκρανοί έπληξαν το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους Storm Shadow και ουκρανικής κατασκευής drones μακρού βεληνεκούς, σειρά μονάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, ανακοίνωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ανάμεσά τους ήταν και η μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου της Ρωσίας, στο Ορενμπουργκ, έπληξαν ουκρανικά drones, ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το εργοστάσιο επεξεργάζεται επίσης αέριο από το πετρελαϊκό κοίτασμα Καρατσαγκανάκ του Καζακστάν.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το εργοστάσιο στο Ορενμπουργκ, που βρίσκεται περίπου 1.700 χλμ. ανατολικά του Κιέβου.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ορενμπουργκ, Εβγκένι Σόλντσεφ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τα drones επιχείρησαν να στοχεύσουν βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή, την οποία δεν κατονόμασε, και ότι οι υποδομές υπέστησαν «μικρές ζημιές».

Ο σταθμός του Ορενμπουργκ είχε στοχοποιηθεί ξανά τον περασμένο Οκτώβριο, επηρεάζοντας προσωρινά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο κοίτασμα Καρατσαγκανάκ του Καζακστάν, το οποίο δεν μπορεί να διατηρήσει κανονικούς ρυθμούς παραγωγής πετρελαίου όταν διαταράσσεται η παραγωγή φυσικού αερίου.

Η σχεδιαστική δυναμικότητα του εργοστασίου του Ορενμπουργκ είναι 45 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Σε άλλο περιστατικό, η Ουκρανία στόχευσε το ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ στο Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, με δύο δεξαμενές πετρελαίου να τυλίγονται στις φλόγες και τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης να εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς που επεκτάθηκε σε περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ακόμα, ότι οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους cruise Storm Shadow για να πλήξουν το διυλιστήριο πετρελαίου Novoshakhtinsk στην περιοχή του Ροστόφ.

«Καταγράφηκαν πολλαπλές εκρήξεις. Ο στόχος χτυπήθηκε», αναφέρεται σε ανάρτηση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στο Telegram και διευκρινίζεται ότι το διυλιστήριο είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες προμήθειας πετρελαϊκών προϊόντων στην νότια Ρωσία και ότι προμηθεύει με ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αεροπορική βάση στην ρωσική πόλη Κάικοπ, στον Βόρειο Καύκασο.

