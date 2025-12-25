Σταθμό πυρηνικής ενέργειας στη Σελήνη σχεδιάζει η Ρωσία

Η Ρωσία σχεδιάζει να εγκαταστήσει έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη μέσα στην επόμενη δεκαετία προκειμένου να τροφοδοτήσει το σεληνιακό διαστημικό της πρόγραμμα και έναν κοινό ρωσοκινεζικό ερευνητικό σταθμό, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις σπεύδουν να εξερευνήσουν τον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, από τότε που ο σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε, το 1961, ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα, η Ρωσία υπερηφανευόταν για τον ρόλο της ως κορυφαίας δύναμης στη διαστημική εξερεύνηση. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει μείνει πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη πιο πίσω από την Κίνα.

Οι φιλοδοξίες της Ρωσίας δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα τον Αύγουστο του 2023, όταν η μη επανδρωμένη αποστολή Luna-25 συνετρίβη στην επιφάνεια της Σελήνης κατά την επιχείρηση προσσελήνωσης. Παράλληλα, ο Ελον Μασκ έχει φέρει επανάσταση στις εκτοξεύσεις διαστημικών οχημάτων, έναν τομέα που κάποτε αποτελούσε ρωσική ειδικότητα.

Η ρωσική κρατική διαστημική εταιρεία Roscosmos ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν σεληνιακό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής έως το 2036 και ότι υπέγραψε σχετική σύμβαση με την αεροδιαστημική εταιρεία Lavochkin Association.

Η Roscosmos δεν δήλωσε ρητά ότι ο σταθμός θα είναι πυρηνικός, ωστόσο σημείωσε ότι μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται η ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom και το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ, το κορυφαίο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της χώρας.

Σύμφωνα με τη Roscosmos, ο σκοπός του σταθμού είναι η παροχή ενέργειας στο ρωσικό σεληνιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενός παρατηρητηρίου και των υποδομών του κοινού Ρωσοκινεζικού Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού.

«Το έργο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός μόνιμα λειτουργικού επιστημονικού σεληνιακού σταθμού και τη μετάβαση από μεμονωμένες αποστολές σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης», ανέφερε η Roscosmos.

Ο επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Μπακάνοφ, δήλωσε τον Ιούνιο ότι ένας από τους στόχους της εταιρείας είναι η εγκατάσταση πυρηνικού σταθμού στη Σελήνη, καθώς και η εξερεύνηση της Αφροδίτης, γνωστής ως ο «αδελφός» πλανήτης της Γης.

Η Σελήνη, η οποία απέχει 384.400 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, μετριάζει την ταλάντωση της Γης γύρω από τον άξονά της, συμβάλλοντας σε ένα πιο σταθερό κλίμα. Προκαλεί επίσης τις παλίρροιες στους ωκεανούς του κόσμου.

Η Ρωσία δεν είναι η μόνη χώρα με τέτοια σχέδια. Η NASA ανακοίνωσε τον Αύγουστο την πρόθεσή της να τοποθετήσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2030.

«Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου προς τη Σελήνη, σε έναν αγώνα με την Κίνα για τη Σελήνη. Και για να έχουμε βάση στη Σελήνη, χρειαζόμαστε ενέργεια», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα σχέδια.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αυτή τη στιγμή πίσω σε αυτήν την κούρσα και ότι η ενέργεια είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ζωής στη Σελήνη και, στη συνέχεια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτάσουν στον Αρη.

Οι διεθνείς κανόνες απαγορεύουν την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στο διάστημα αλλά δεν απαγορεύουν την εγκατάσταση πηγών πυρηνικής ενέργειας, εφόσον τηρούνται ορισμένοι κανονισμοί.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ότι θα υπάρξει ένας «χρυσός πυρετός» στη Σελήνη: η NASA αναφέρει ότι υπάρχουν εκτιμήσεις για ένα εκατομμύριο τόνους Ηλίου-3, ενός ισοτόπου του ηλίου που είναι σπάνιο στη Γη.

Σπάνιες γαίες –που χρησιμοποιούνται σε smartphones, υπολογιστές και προηγμένες τεχνολογίες– υπάρχουν επίσης στη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένων του σκανδίου, του υττρίου και των 15 λανθανιδών, σύμφωνα με έρευνα της Boeing.

