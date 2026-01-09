Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή, ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα αφού πλέον υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την νέα κυβέρνηση της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε αρχικά στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» θα επενδυθούν από τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες στη Βενεζουέλα.

«Τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που θα συναντήσω σήμερα στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην συνέχεια, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «ακύρωσε» μια νέα επίθεση στη Βενεζουέλα λόγω της «συνεργασίας» με την νέα κυβέρνηση στο Καράκας και εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση ενός «μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα εργάζονται καλά μαζί για την ανοικοδόμηση κυρίως της πετρελαϊκής βιομηχανίας» είπε.

«Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων το οποίο αναμενόταν προηγουμένως, που φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί», είπε. «Ωστόσο», προειδοποίησε, «όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφαλείας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απελευθέρωση από το Καράκας «ενός μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων» ως «μια πολύ σημαντική και έξυπνη χειρονομία».

Τα σχόλια αυτά έρχονται λίγες ώρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα έρθει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, αφού προηγουμένως απέρριψε την ιδέα να συνεργαστεί μαζί της, λέγοντας ότι «δεν έχει την υποστήριξη ούτε χαίρει σεβασμού στο εσωτερικό της χώρας».

Στο Fox News σημείωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου η Βενεζουέλα, όπου την προεδρία ασκεί προσωρινά η Ντέλσι Ροντρίγκες, να είναι σε θέση να οδηγηθεί σε εκλογές. «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές αυτήν τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν να δεχθεί την Παρασκευή τους διευθυντές μεγάλων πετρελαϊκών επιχειρήσεων στην προσπάθεια να τους πείσει να συμμετάσχουν στη στρατηγική του στη Βενεζουέλα όπου θέλει να επιβάλει εποπτεία στον μαύρο χρυσό για πολλά χρόνια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News