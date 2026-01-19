Οι Τόρις κλονίζονται από τις αποστασίες: Στο κόμμα του Φάρατζ και ο σκιώδης υπουργός Εξωτερικών

Διαλυτικό είναι πλέον το σκηνικό στις τάξεις του ιστορικού Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας, καθώς ο ένας μετά τον άλλον στελέχη και βουλευτές σπεύδουν να μεταπηδήσουν στην ακροδεξιά παράταξη του περιβόητου Νάιτζελ Φάρατζ, σε μια προσπάθεια, φυσικά, να επανεκλεγούν.

Την Κυριακή, ο Αντριου Ρόζιντελ, βουλευτής που εκλέγεται με τους Τόρις τα τελευταία 25 χρόνια, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τους Συντηρητικούς και εντάσσεται στο Reform UK. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγα 24ωρα αφότου πήρε τον ίδιο δρόμο βαρόνος των Τόρις.

Ο Αντριου Ρόζιντελ προστέθηκε στις περίπου είκοσι προσωπικότητες των Συντηρητικών που έχουν μεταπηδήσει, το τελευταίο διάστημα, στις τάξεις του Reform UK, το οποίο δημοσκοπήσεις θέλουν να κυριαρχεί ενόψει των επόμενων βουλευτικών που πρόκειται να διεξαχθούν το 2029.

Οπως ανέφερε ο Guardian, o Ρόζιντελ είναι ο τρίτος βουλευτής των Συντηρητικών που μεταπηδά στο Reform UK από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το κόμμα του Φάρατζ έφτασε να αριθμεί επτά βουλευτές στο κοινοβούλιο.

«Αφότου εντάχθηκα στο Συντηρητικό Κόμμα στην ηλικία των 14, υπήρξα πιστός και αφοσιωμένος υποστηρικτής των αρχών που υπερασπιζόταν η Μάργκαρετ Θάτσερ, καθώς αποτελούσαν πάντα το βάθρο των δικών μου πολιτικών πεποιθήσεων», ανέφερε ο βουλευτής και σκιώδης υπουργός Εξωτερικών των Τόρις μέσω X, προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι ώρα να βάλω τη χώρα πάνω από κόμμα».

This evening, with sorrow, I have decided to resign from my position as an Opposition Shadow Minister and as a member of the Conservative & Unionist Party. Since joining the Conservative Party at the age of 14, I have been a loyal and committed supporter of the principles… pic.twitter.com/hbOSPRezCw — Andrew Rosindell MP 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@AndrewRosindell) January 18, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Reform UK είναι πλέον το μοναδικό πολιτικό κίνημα που έχει αληθινά τη βούληση να δώσει μάχη για τα συμφέροντα» της Βρετανίας. Ακολουθεί έτσι τα βήματα του Ρόμπερτ Τζένρικ, βουλευτή και σκιώδους υπουργού Δικαιοσύνης των Τόρις, που ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη πως προσχωρεί στην παράταξη του Φάρατζ. Ο άλλοτε «βαρόνος» των Συντηρητικών τέθηκε, μερικές ώρες πριν από την αποστασία του, εκτός κόμματος, λόγω της φημολογίας περί της μεταπήδησής του.

Οι Συντηρητικοί, στην εξουσία στη Βρετανία για 14 χρόνια, υπέστησαν βαριά ήττα από τους Εργατικούς στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 και έκτοτε πολλά προβεβλημένα στελέχη τους και ιδίως βουλευτές τους μετακόμισαν στο Reform UK.

