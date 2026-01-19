Τι μας δίδαξε η τρομοκρατία της δεκαετίας του 1970

Η δεκαετία του 1970 υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η πολιτική βία μετατράπηκε σε παγκόσμιο θέαμα, με αεροπειρατείες, βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες να πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα και στα τηλεοπτικά δελτία. Πίσω από την εικόνα του «επαναστατικού ρομαντισμού» κρύβονταν οργανώσεις, πρόσωπα και στρατηγικές που διαμόρφωσαν το σύγχρονο φαινόμενο της τρομοκρατίας και τα όριά του. Το βιβλίο «Οι Επαναστάτες» (The Revolutionists), του Τζέισον Μπερκ, επιχειρεί να εξηγήσει την άνοδο αυτών των οργανώσεων.

Η αρχική πρόθεση ήταν να στραφεί η διεθνής προσοχή στην τύχη των Παλαιστινίων, γράφει ο Economist. Η ήττα των αραβικών στρατών από το Ισραήλ στον Πόλεμο των Εξι Ημερών, το 1967, είχε οδηγήσει στον εκτοπισμό 300.000 έως 500.000 ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 1969, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), μια μαρξιστική εθνικιστική ένοπλη οργάνωση, προχώρησε σε αεροπειρατεία μιας πτήσης από τη Ρώμη προς το Τελ Αβίβ.

Το αεροσκάφος ανατινάχθηκε μετά την προσγείωσή του στη Δαμασκό, αφού πρώτα οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί χωρίς να πάθουν τίποτα. Το πρόσωπο που συμβόλισε την επίθεση ήταν η Λεϊλά Χαλέντ, μια νεαρή γυναίκα με παιδικά χαρακτηριστικά, της οποίας η φωτογραφία με μαντίλι κεφίγια και ένα καλάσνικοφ στο χέρι έκανε τον γύρο του κόσμου.

Εναν χρόνο αργότερα, μια νέα αεροπειρατεία, αυτή τη φορά σε ισραηλινό αεροσκάφος, δεν εξελίχθηκε εξίσου «ομαλά» για τη Χαλέντ. Ενοπλοι φρουροί μέσα στο αεροπλάνο την τραυμάτισαν και σκότωσαν τον συνεργό της, τον Νικαραγουανό Πάτρικ Αργκουέγιο, προτού το αεροσκάφος προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Η ίδια αργότερα απελευθερώθηκε μετά από συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων.

Το περιστατικό υπήρξε μέρος ενός τολμηρού σχεδίου πολλαπλών αεροπειρατειών που είχε οργανώσει ο Γουάντι Χαντάντ, συνιδρυτής του PFLP. Δύο ακόμη αεροπλάνα οδηγήθηκαν στο Dawson’s Field, έναν διάδρομο προσγείωσης στην έρημο της Ιορδανίας, ενώ ακολούθησε και τρίτο. Το επεισόδιο αυτό συνέβαλε στο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στην Ιορδανία. Η ανατίναξη των αεροσκαφών καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες και προβλήθηκε παγκοσμίως, εμπνέοντας μια ολόκληρη γενιά τρομοκρατών που επεδίωκαν τη δημοσιότητα μέσω της βίας.

Στο καθηλωτικό βιβλίο του ο Τζέισον Μπερκ, ανταποκριτής διεθνών θεμάτων ασφάλειας του Guardian, αντλεί τις πηγές του μέσα από δεκαετίες έρευνας και συνεντεύξεων με πρώην τρομοκράτες. Αφηγείται, σύμφωνα με τον Economist, την ιστορία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), των παρακλαδιών της και ενός ευρύτερου δικτύου ένοπλων οργανώσεων, όπως η Φράξια Κόκκινος Στρατός (RAF) στη Γερμανία, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στην Ιταλία και ο Ιαπωνικός Κόκκινος Στρατός. Ηταν, γράφει, η εποχή που ευρωπαίοι επαναστάτες κατέφθαναν μαζικά στα στρατόπεδα εκπαίδευσης της Φατάχ για να μάθουν τις «τεχνικές» του ένοπλου αγώνα.

Το βιβλίο καλύπτει την ταραγμένη περίοδο από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ο Ψυχρός Πόλεμος, με την αντιπαράθεση Σοβιετικής Ενωσης και Δύσης, διαμόρφωνε τον τρόπο σκέψης των πρωταγωνιστών της. Η πιο ουσιαστική μεταβολή, ωστόσο, ήταν η αλλαγή στα κίνητρα της τρομοκρατίας.

Η PLO και οργανώσεις όπως ο Μαύρος Σεπτέμβρης, που ευθύνεται για τη σφαγή ισραηλινών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Η βίαιη ισλαμιστική τρομοκρατία άρχισε να κυριαρχεί μετά την Ιρανική Επανάσταση και τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979.

Αρχικά, οι κυβερνήσεις εμφανίζονταν αδύναμες απέναντι στις αεροπειρατείες, τις δολοφονίες και τις βομβιστικές επιθέσεις, γράφει ο Economist. Διαπραγματεύονταν με τους τρομοκράτες, κατέβαλλαν λύτρα, παρείχαν ασφαλή διέλευση και αμελούσαν τη βελτίωση της ασφάλειας στα αεροδρόμια. Το Μόναχο, όμως, αποτέλεσε το σημείο καμπής: εννέα όμηροι σκοτώθηκαν σε μια αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης από τη γερμανική αστυνομία.

Εκτοτε τα κράτη άρχισαν να επιστρατεύουν ειδικές δυνάμεις. Οι Ισραηλινοί έθεσαν νέα πρότυπα με την επιχείρηση στο Εντέμπε το 1976, ενώ το 1977 γερμανοί κομάντο απελευθέρωσαν επιτυχώς ομήρους από αεροσκάφος της Lufthansa στο Μογκαντίσου.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορτρέτα των πρωταγωνιστών όπως τα παρουσιάζει ο συγγραφέας. Ο Αντρέας Μπάαντερ, της γερμανικής RAF, περιγράφεται ως κακομαθημένος, αλαζόνας και οκνηρός, με μια σκοτεινή γοητεία. Λάτρευε τα γρήγορα αυτοκίνητα και συχνά συμπεριφερόταν βάναυσα, ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες, σε ένα περιβάλλον όπου η άρνηση για σεξ θεωρούνταν «αντεπαναστατική».

Αντίστοιχα, ο κοσμοπολίτης Αλί Χασάν Σαλαμέχ, στέλεχος του Μαύρου Σεπτέμβρη και προσωπάρχης του Γιάσερ Αραφάτ, ζούσε μια ζωή γεμάτη πλούτο και επίδειξη στη Βηρυτό. Παράλληλα υπήρξε πληροφοριοδότης της CIA, χωρίς αυτό να τον γλιτώσει από τη Μοσάντ, η οποία τον δολοφόνησε το 1979.

Η πιο σκοτεινή φιγούρα της εποχής, όμως, είναι σύμφωνα με τον Economist ο Ιλιτς Ραμίρες Σάντσες, γνωστός ως «Κάρλος το Τσακάλι». Γόνος εύπορης οικογένειας, εκπαιδευμένος στο Λονδίνο και στη Μόσχα, εξελίχθηκε σε αδίστακτο τρομοκράτη, υπεύθυνο για δεκάδες δολοφονίες. Συνελήφθη τελικά το 1994 και παραμένει φυλακισμένος στη Γαλλία.

Ο Μπερκ συνδέει αυτή τη γενιά τρομοκρατών με τον νεαρό Οσάμα μπιν Λάντεν, αλλά υπογραμμίζει ότι οι σύγχρονοι τζιχαντιστές διαφέρουν ριζικά από όλες εκείνες τις οργανώσεις. Οι κοσμικοί προκάτοχοί τους πίστευαν στην «προπαγάνδα μέσω της πράξης» και τελικά είτε εξουδετερώθηκαν είτε περιθωριοποιήθηκαν. Οι διάδοχοί τους, όμως, παραμένουν απειλή, με επιθέσεις που συνεχίζουν να στοχεύουν αμάχους, ιδίως Εβραίους, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα στοιχεία της τρομοκρατίας δεν έχουν αλλάξει.

