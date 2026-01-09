Ο Τραμπ περιμένει τη Ματσάδο και το… Νομπέλ Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο –επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με το φετινό Νομπέλ Ειρήνης– θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα και δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να τη συναντήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι δεν τη θεωρεί κατάλληλη για πρόεδρο της χώρας, διότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και «δεν χαίρει υποστήριξης ούτε σεβασμού» στη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως αυτή τη στιγμή «δεν είναι δυνατό» να διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» αν η Ματσάδο τού «παρέδιδε» το Νομπέλ.

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News.

«Ακουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε επίσης στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, ο οποίος του υπενθύμισε ότι η επικεφαλής της βενεζουελανής αντιπολίτευσης έχει δεσμευθεί να «μοιραστεί», ακόμα και να «παραδώσει» το βραβείο της στον Τραμπ.

Ο λόγος που ο αμερικανός πρόεδρος δεν φαίνεται να συμπαθεί τη Ματσάδο είναι ότι πήρε αυτή το Νομπέλ το οποίο επιθυμούσε διακαώς ο ίδιος και για το οποίο έκανε εκστρατεία επί μήνες.

Ο Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τα παράπονά του χθες στο Fox News, καταφερόμενος ιδιαίτερα εναντίον της Νορβηγίας.

«Εκεί βρίσκεται η επιτροπή (που απονέμει το Νομπέλ Ειρήνης). Εχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Νορβηγία. Είτε έχει κάποια επιρροή σε αυτό είτε όχι. Πιστεύω πως έχει. Λένε πως δεν έχει. Ομως, όταν έχεις βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, θα έπρεπε να πάρεις ένα για καθέναν από αυτούς», υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος επαναλαμβάνει τον αριθμό αυτό, τον οποίο οι ειδικοί των διεθνών σχέσεων θεωρούν αναξιόπιστο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News