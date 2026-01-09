Συρία: Εκεχειρία στο Χαλέπι – αρνούνται να αποσυρθούν οι Κούρδοι

Οι συριακές αρχές κήρυξαν την Παρασκευή εκεχειρία στις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού, την οποία χαιρέτισαν οι ΗΠΑ, έπειτα από πολλές ημέρες συγκρούσεων μεταξύ των Κούρδων και του στρατού της Συρίας, που ανάγκασαν χιλιάδες αμάχους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την Τρίτη και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων.

Πρόκειται για τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και κάποιες συνοικίες του Χαλεπιού.

Οι μάχες ανάγκασαν χιλιάδες Κούρδους να εγκαταλείψουν την πόλη και προκάλεσαν ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη, με την Τουρκία να δηλώνει έτοιμη να παρέμβει στο πλευρό των συριακών αρχών και το Ισραήλ να εμφανίζεται διατεθειμένο να προστατεύσει τους Κούρδους.

«Προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση» δίνεται διαταγή για εκεχειρία από τις 03:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας) στις συνοικίες Σέιχ Μάκσουντ, Ασραφίεχ και Μπάνι Ζέιντ, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το συριακό υπουργείο Αμυνας.

Οι κούρδοι μαχητές είχαν διορία ως σήμερα τις 09:00 (τοπική ώρα) για να εγκαταλείψουν τις συνοικίες αυτές, παίρνοντας μαζί τους τα «ελαφρά όπλα» τους, με τον στρατό να δεσμεύεται «να τους εγγυηθεί ασφαλή διέλευση μέχρι να φτάσουν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας».

Στόχος είναι οι κάτοικοι των συνοικιών «να επιστρέψουν και να συνεχίσουν την κανονική τους ζωή σε ένα κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας», υπογράμμισε το υπουργείο Αμυνας.

Μετά την ανακοίνωση αυτή επανήλθε η ηρεμία στις κουρδικές συνοικίες, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, ο οποίος όμως δεν είδε μαχητές να φεύγουν, ενώ οι άμαχοι εκμεταλλεύθηκαν την αναστολή των συγκρούσεων για να απομακρυνθούν.

Ομως αργότερα, οι κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να απομακρυνθούν από τις συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ του Χαλεπιού, λέγοντας ότι «θα τις υπερασπιστούν», απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση των συριακών αρχών με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαίνονται στην πόλη αυτή από την Τρίτη.

«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις συνοικίες και να τις υπερασπιστούμε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές επιτροπές των δύο συνοικιών, λέγοντας ότι αρνούνται οποιαδήποτε «παράδοση».

Πυρά ελεύθερων σκοπευτών

Οι ΗΠΑ «χαιρέτισαν» την προσωρινή εκεχειρία και εξέφρασαν «βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλες τις πλευρές (…) για την αυτοσυγκράτηση και την καλή θέληση που κατέστησαν εφικτή αυτή τη ζωτικής σημασίας εκεχειρία», έγραψε στο Χ ο αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ.

«Εργαζόμαστε ενεργητικά για την παράταση της εκεχειρίας» πέραν της διορίας που είχε οριστεί, σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας).

Χθες ο συριακός στρατός βομβάρδισε και πάλι τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού, ενώ μάχες μαίνονταν ως αργά το απόγευμα, υπό τους ήχους των πυρών του πυροβολικού.

Οι αρχές της Συρίας είχαν δώσει διορία τριών ωρών στους αμάχους για να φύγουν από τις κουρδικές συνοικίες μέσω δύο «ανθρωπιστικών διαδρόμων», με περίπου 16.000 άτομα να εγκαταλείπουν τις εστίες τους, μόνο χθες.

«Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, τα παιδιά μου ήταν τρομοκρατημένα», δήλωσε η 43χρονη Ράνα Ισα. «Φύγαμε υπό τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών, πολλοί άνθρωποι ήθελαν για φύγουν αλλά φοβούνταν».

Οι δύο πλευρές επιρρίπτουν η μία στην άλλη την ευθύνη για την έναρξη των συγκρούσεων, την Τρίτη.

Οι συγκρούσεις αυτές ξέσπασαν την ώρα που οι Κούρδοι και η συριακή κυβέρνηση προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που σύναψαν τον Μάρτιο, η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης πτέρυγάς της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στο νέο συριακό κράτος.

Ο επικεφαλής των SDF Μάζλουμ Αμπντι εκτίμησε ότι «οι απόπειρες εισβολής σε κουρδικές γειτονιές, εν μέσω διαπραγματεύσεων, υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας».

Περιφερειακές αντιπαλότητες

Σύμφωνα με τον Αρον Λουντ, ερευνητή στο κέντρο Century International, «το Χαλέπι είναι η πιο ευάλωτη περιοχή των SDF. Οι κουρδικές του συνοικίες είναι περικυκλωμένες από παντού από περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση».

Μπροστά στο ανθρωπιστικό κόστος και τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης, η Ουάσινγκτον απηύθυνε την Πέμπτη «επείγουσα έκκληση» για τερματισμό των συγκρούσεων διά στόματος Μπάρακ.

Οι συγκρούσεις αυτές όξυναν την αντιπαλότητα μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Αγκυρα, σύμμαχος των νέων συριακών αρχών, δήλωσε έτοιμη «να υποστηρίξει» τον στρατό «στην αντιτρομοκρατική του επιχείρηση».

Η Τουρκία μοιράζεται σύνορα μήκους μεγαλύτερου των 900 χιλιομέτρων με τη Συρία και από το 2016 ως το 2019 πραγματοποίησε πολλές επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.

Το Ισραήλ, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας, καταδίκασε τις «επιθέσεις» του συριακού καθεστώτος εναντίον της κουρδικής μειονότητας.

Μία ημέρα προτού επισκεφθεί τη Δαμασκό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ ζήτησε χθες από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» και να «προστατεύσουν τους αμάχους».

