Βαριά ατζέντα στην πρώτη του Πιερρακάκη στην προεδρία του Εurogroup

Η πρεμιέρα του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και την Ευρώπη συνολικά, με προκλήσεις όπως αυτή της ένταξης της Βουλγαρίας στο ευρώ και βεβαίως της αντιμετώπισης των απειλών Τραμπ κατά μιας σειράς χωρών του μπλοκ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, εκτός από τη διεύρυνση της Ευρωζώνης, με την ένταξη της Βουλγαρίας από τις αρχές του έτους, και η διαδικασία επιλογής νέου αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η θητεία του σημερινού αντιπροέδρου, Λουίς ντε Γκίντος, λήγει στα τέλη Μαΐου.

Οπως έχει ανακοινωθεί, τη θέση διεκδικούν οι:

· Μάριο Σεντένο, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας,

· Μάρτινς Καζάκς διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας,

· Μάντις Μίλερ διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας,

· Ολι Ρεν διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και πρώην Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων,

· Ρίμαντας Σαντζιούσις πρώην υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας και

· Μπόρις Βούιτσιτς διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε ένα όνομα, αλλά, παρά την πρόθεσή τους να βρουν άμεσα τον διάδοχο του Ντε Γκίντος, δεν θα πιέσουν αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια που απαιτούνται. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 72% των κρατών-μελών της ευρωζώνης (δηλαδή τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες του ευρώ), που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού.

Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση καθώς στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εφεξής θα εκπροσωπεί τη χώρα μας στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Για πρώτη φορά επίσης, στο τραπέζι της συνεδρίασης του Eurogoup θα καθίσουν 21 υπουργοί Οικονομικών, καθώς προστίθεται η θέση αυτού της Βουλγαρίας.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα χαιρετίσουν την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή της χώρας σε συνεδρίαση του Eurogroup.

Επίσης, θα συζητήσουν για τις προτεραιότητες της Ευρωζώνης το 2026 και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνεδριάσεων του G7 καθώς και για τους στόχους της νέας γαλλικής Προεδρίας.

H συνεδρίαση του ECOFIN στις 20 Ιανουαρίου

Στην πρώτη συνεδρίαση του ECOFIN για το 2026, οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν από την Κυπριακή Προεδρία για μια σειρά από χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Ειδικότερα:

•στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ

•στον τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα προετοιμαστεί η Σύσταση του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027

•στον τομέα της φορολογίας, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολογική απλούστευση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού

•βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης

•επίσης, η Προεδρία θα διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την Εκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report -AMR) που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027 με εγγύηση του προϋπολογισμού της Ενωσης.

