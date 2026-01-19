Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 39 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων

Ο απολογισμός των νεκρών από την τραγική σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία, το βράδυ της Κυριακής, ανήλθε σε 39: αυτό ανακοίνωσε, το πρωί της Δευτέρας (19.01), το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας πως συνολικά 152 άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ενα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe την Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον ισπανό υπουργό Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος έδειξε διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Οπως ανέφερε η El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Οσκαρ Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Σήμερα είναι μια νύχτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους. Το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Ο υπουργός Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Tragedy in Spain: 21 people killed in a collision between two high-speed trains. pic.twitter.com/1QdNwYvpat — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούσαν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μετέβη στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

