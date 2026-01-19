217
Πυροσβέστες στα αποκαΐδια του εργοστασίου | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Μενίδι: Κάηκε ολοσχερώς εργοστάσιο πλαστικών – μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μήνυμα 112

Επειτα από σκληρή μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Η καταστροφή στο εργοστάσιο όμως ήταν ολοκληρωτική

Protagon Team Protagon Team 19 Ιανουαρίου 2026, 09:55
Protagon Team Protagon Team 19 Ιανουαρίου 2026, 09:55

Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών, στη διασταύρωση των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στις Αχαρνές (Μενίδι), από τη φωτά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας  και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στον χώρο.

Ζημιές υπέστησαν άλλες δύο γειτονικές επιχειρήσεις.

Επιτόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής: 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και υδροφόρες δήμων.

Επειτα από σκληρή μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Η καταστροφή στο εργοστάσιο όμως ήταν ολοκληρωτική.

Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής με τις ακόλουθες συστάσεις:

«Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

