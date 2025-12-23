Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Συνετρίβη έξω από την Άγκυρα ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη.

Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ Χαντάντ, καθώς και o αρχηγός του Στρατού, όπως μεταδίδει το CNN Türk.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Ο Γερλικάγια, σε ανακοίνωσή του στο X γράφει: «Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος.

Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγού Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ. Το κοινό θα ενημερωθεί για περαιτέρω εξελίξεις».

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Οπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τη Δευτέρα 23/12 η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

