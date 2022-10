To Λονδίνο απαντά στη Ρωσία: Επικά ψεύδη ότι ανατινάξαμε τους Nord Stream

Η Βρετανία διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι μέλη του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού ανατίναξαν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντας τους «ψευδείς ισχυρισμούς σε επική κλίμακα».

«Για να αποσπάσει την προσοχή από τον καταστροφικό χειρισμό της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία, το υπουργείο Aμυνας της Ρωσίας καταφεύγει στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών επικής κλίμακας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου σε ανάρτηση στο Twitter.

