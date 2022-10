«Say cheese»! Η NASA έπιασε τον Ηλιο να… χαμογελάει

Ενας δορυφόρος της Nasa κατέγραψε μια εικόνα ενός χαρούμενου προσώπου επάνω στον Ηλιο, κάνοντας την αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία να πει ότι εκείνη την ημέρα ήταν χαρούμενος και «χαμογελαστός».

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun “smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

Η Solar Dynamics Observatory της NASA είναι μια αποστολή που στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται η ηλιακή δραστηριότητα και δημιουργεί τις καιρικές συνθήκες στο Διάστημα. Εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά στις 11 Φεβρουαρίου 2010 κι έκτοτε το διαστημικό σκάφος του παρατηρητηρίου μετρά το εσωτερικό του Ηλιου, την ατμόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο και την παραγωγή ενέργειας, γράφει ο Guardian.

Από τότε που κυκλοφόρησε η φωτογραφία της NASA έχει προκαλέσει δεκάδες σχόλια στο διαδίκτυο, με πολλούς να συγκρίνουν την εικόνα με μια σκαλισμένη κολοκύθα αποκριών, ένα λιοντάρι ή τον Ηλιο που εμφανίζεται στην αμερικανική παιδική εκπομπή Teletubbies. Κάποιος άλλος συνέκρινε τον Ηλιο με τα μπισκότα σοκολάτας BN Mini που διαθέτουν επίσης χαμογελαστά πρόσωπα.

it’s also just dawned on me that @TeletubbiesHQ were right all this time about there being a face in the sun pic.twitter.com/l3NGZZqKNB

Ενας χρήστης αναρωτήθηκε αν είναι το πρόσωπο του Stay Puf[t] marshmallow από το Ghostbusters.

Is that the face of the Stay Puff marshmellow man from Ghostbusters? pic.twitter.com/NKpAqMrWDU

— Watt on Earth Four ( it / that ) (@Watt_on_Earth4) October 27, 2022