Το κοβάλτιο του Κονγκό στο χέρι της Κίνας με τη βοήθεια του υιού Μπάιντεν

Το κοβάλτιο σχετίζεται με την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Ως στοιχείο, και σε συνδυασμό με τις σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται γενικώς στην υψηλή τεχνολογία (κινητά, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κ.ά.), καθίσταται βασικός παράγων εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας σε «πράσινη» κατεύθυνση όπως το απαιτούν οι καιροί. Η είδηση που προκαλεί εντύπωση προέκυψε από έρευνα των New York Times. Αν και Μέσο των Δημοκρατικών, η νεοϋορκέζικη εφημερίδα ασχολήθηκε με μία πτυχή της επιχειρηματικότητας του υιού του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του Χάντερ, η οποία πλήτττει τα αμερικανικά συμφέροντα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θέλουν μπαταρίες λοιπόν και οι μπαταρίες θέλουν κοβάλτιο. Το δε κοβάλτιο απαντάται σε λίγα μέρη του κόσμου, όπως και οι σπάνιες γαίες, και σε συσσώρευση 70% μόνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ε, ο προεδρικός γιος είχε μετοχές ορυχείου κοβαλτίου στην αφρικανική χώρα και τις πούλησε σε κινεζική εταιρεία, δίνοντας έτσι στο καθεστώς του Σι Τζινπίνγκ πλεονέκτημα στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Σημειωτέον ότι η Κίνα έχει κάνει προόδους και στο κατεξοχήν δικό της πεδίο, των εξορύξεων σπανίων γαιών, αφού το υπέδαφός της είναι πολύ πλούσιο. Συνεπώς πήρε κεφάλι σε επίπεδο τεχνολογίας με σκοπό την «πράσινη» οικονομία. Οι ΝΥΤ ανέλυσαν το θέμα κοβάλτιο επικεντρώνοντας στην αγοραπωλησία μεταξύ Χάντερ και Κινέζων.

Hunter Biden was part owner of a venture involved in the purchase by a Chinese conglomerate of one of the world’s largest cobalt deposits. The metal is a key ingredient in batteries for electric vehicles. https://t.co/CAAhqs9mDt

— The New York Times (@nytimes) November 20, 2021