Βερολίνο: Εισαγγελική έρευνα για τα εγκλήματα της Χαμάς εναντίον γερμανών πολιτών

Το πρωί του Σαββάτου, η 30χρονη Σάνι Λουκ από τη Γερμανία χόρευε αμέριμνη μαζί με την παρέα της στο μουσικό φεστιβάλ στην ισραηλινή έρημο. Λίγες ώρες αργότερα, Παλαιστίνιοι της Χαμάς περιέφεραν το άψυχο γυμνό σώμα της πάνω σε μία καρότσα, πανηγυρίζοντας στους δρόμους της Γάζας. Το φρικιαστικό βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις για τη βαρβαρότητα των τρομοκρατών.

Δεν ήταν, όμως, η μόνη Γερμανίδα που υπέφερε στα χέρια της Χαμάς. Σύμφωνα με την BILD, μεταξύ των δολοφονηθέντων και των απαχθέντων τις τελευταίες ημέρες από την ισλαμιστική οργάνωση βρίσκονται και άλλοι γερμανοί πολίτες, οι οικογένειες των οποίων έχουν απευθυνθεί στην γερμανική κυβέρνηση για βοήθεια.

Στα επιβεβαιωμένα θύματα περιλαμβάνεται η 22χρονη Κάρολιν Μπολ, φοιτήτρια από το Βερολίνο, η οποία σκοτώθηκε μαζί με τον βρετανό φίλο της στο Κιμπούτς Νιρ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

This is Carolin Bohl, a 22 year old tourist from Berlin. She was murdered by Hamas cowards alongside her boyfriend, British photographer Danny Darlington. Before she died she sent her mom in Germany a text message: “thank you for all you did for me, I love you” pic.twitter.com/oRoRbwtpWJ

— Boaz Arad 博雅 (@aradboaz) October 10, 2023