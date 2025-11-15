Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ συμμετείχε στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον συμμετείχε για 28η συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στις 8 και 9 Νοεμβρίου, ως επίσημος χορηγός ενυδάτωσης και επίσημο νερό του αγώνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα σε όσους επιλέγουν έναν ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής.

Με κεντρικό μήνυμα Stay Active Together, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ στήριξε τους 75.000 δρομείς που συμμετείχαν στον Μαραθώνιο, προσφέροντας ουσιαστική ενυδάτωση και ενίσχυση της προσπάθειάς τους σε κάθε βήμα της διαδρομής. Η AVRA Ambassador, Αναστασία Μαρινάκου, ενσάρκωσε το μήνυμα Stay Active Together, συμμετέχοντας στον αγώνα των 10χλμ και σημειώνοντας προσωπικό και πανελλήνιο ρεκόρ, εμπνέοντας με την επίδοσή της χιλιάδες δρομείς και θεατές.

Στο περίπτερο του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο Χωριό των Χορηγών, οι συμμετέχοντες, αλλά και οι επισκέπτες της διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διαδραστικές ενέργειες, όπως το Avra Bottle Flip Challenge και ένα ξεχωριστό photobooth, κερδίζοντας πολλά δώρα. Το εντυπωσιακό περίπτερο επισκέφτηκε και ο AVRA Ambassador Νίκος Παπαγγελής, ενώ ήταν ξεχωριστή και φέτος η δυναμική παρουσία της ομάδας δρομέων AVRA RUNNING TEAM που έφτασε τα 500 άτομα.

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο των ενεργοποιήσεων για τον Μαραθώνιο, το ΑΥΡΑ δημιούργησε μία ειδική συλλεκτική ετικέτα εμπνευσμένη από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, με διαγωνισμό που προβάλλεται πάνω στις συσκευασίες των 500ml και 1,5L. Μέσω QR code, οι καταναλωτές μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για εβδομαδιαία και μηνιαία δώρα, ενώ ένας μεγάλος νικητής θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον Μαραθώνιο του Λονδίνου το 2026. Ο διαγωνισμός τρέχει έως και τις 14 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.avrastayactive.gr

Παράλληλα, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ έδωσε το «παρών» και στην πόλη, και συγκεκριμένα στους σταθμούς του μετρό Ευαγγελισμός και Ακρόπολη, όπου με το μήνυμα Stay Active Together, υπενθύμισε σε χιλιάδες περαστικούς τον ρόλο του ως σταθερού συμμάχου όσων επιλέγουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, συνέβαλε στη δημιουργία ενός πιο «πράσινου» Μαραθωνίου, τοποθετώντας κάδους ανακύκλωσης στο περίπτερό του. μία πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως σύμμαχου ενυδάτωσης και βιωσιμότητας, παραμένοντας σταθερά δίπλα σε κάθε προσπάθεια που προάγει την ευεξία και έναν ενεργό τρόπο ζωής.

