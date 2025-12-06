Η Ευρώπη ως μόνιμος «αδύναμος κρίκος» στη διεθνή διπλωματία

Οι έντονοι διπλωματικοί ελιγμοί για τη διαμόρφωση ενός τελικού στόχου στον πόλεμο της Ουκρανίας αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: Ακόμα και σε θέματα που αφορούν την ασφάλειά της, η ΕΕ δυσκολεύεται να πρωταγωνιστήσει, όπως γράφει στο Politico ο Στίβεν Εβερτς, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ασφάλειας της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας –μια σύγκρουση που οι ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτηρίζουν συστηματικά ως «υπαρξιακή» για την ήπειρο– προχωρούν με ελάχιστη συμβολή από το μπλοκ. Την ώρα που άλλοι καθορίζουν τον τόνο και την κατεύθυνση των συζητήσεων, η Ευρώπη ακολουθεί τις εξελίξεις αντιδρώντας με στόχο να περιορίσει τη ζημιά, και ελπίζοντας σε ανάκτηση της επιρροής της.

Αυτή η περιθωριοποίηση, όπως γράφει ο Εβερτς, δεν είναι αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης απόφασης, ή πρωτοβουλίας ενός ατόμου – ανεξαρτήτως της διεθνούς επιρροής που ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, αντανακλά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη και ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο μοτίβο. Οι επιλογές των Βρυξελλών τους τελευταίους μήνες αντανακλούν μια ψυχολογία αδυναμίας.

Η ΕΕ αποπνέει έλλειψη θάρρους και δείχνει ανίκανη να αναλάβει αποφασιστική δράση, ακόμη και όταν αυτή αφορά τα βασικά της συμφέροντα, ή όταν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές πολιτικές. Χάνει την αυτοπεποίθησή της, βυθίζεται στη μοιρολατρία και δικαιολογεί την παθητικότητά της με την καθησυχαστική σκέψη ότι δεν έχει πραγματικές επιλογές, καθώς τα χαρτιά της είναι αδύναμα. Παράλληλα εναποθέτει τις ελπίδες της στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Αλλά έχει η Ευρώπη την πολυτέλεια της αναμονής; Αυτό αναρωτιέται ο Εβερτς, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία σίγουρα δεν την έχει. Ο απλός σχολιασμός των ειρηνευτικών σχεδίων που καταρτίζουν άλλοι, σε μια μορφή «διπλωματίας ρύθμισης πορείας» δεν αποδίδει. Οι ηγέτες της επιμένουν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της Ευρώπης, όμως η ουσιαστική στρατιωτική βοήθεια που προσφέρουν στο Κίεβο έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Αλλά και οικονομικά, η ΕΕ αποτυγχάνει τους στόχους της, επισημαίνει ο Εβερτς. Η Ουκρανία χρειάζεται περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως – ποσό που ακούγεται τεράστιο, αλλά αντιπροσωπεύει μόλις το 0,35% του ΑΕΠ της ενωμένης Ευρώπης. Ωστόσο, εδώ και μήνες, τα κράτη-μέλη αδυνατούν να συμφωνήσουν για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους, ή για άλλες εναλλακτικές που θα ξελασπώσουν οικονομικά το Κίεβο.

Αντ’ αυτού, οι Βρυξέλλες επιδίδονται σε αμφιταλαντεύσεις και θριαμβολογίες αποφάσεων χαμηλού βεληνεκούς. Ενδεικτική είναι η απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν τους τρόπους χρήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας. Τώρα, με την Ουάσινγκτον να διεκδικεί το 50% των κερδών για τον εαυτό της, αντί για το Κίεβο, η ΕΕ δείχνει επιτέλους έτοιμη για δράση.

Δυστυχώς, όπως τονίζει ο Εβερτς, η «ψυχολογία του αδύναμου» της Ευρώπης είναι εξίσου ορατή και στον οικονομικό τομέα, καθώς η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο ήταν μια κλασική ένδειξη αδυναμίας που μεταμφιέζεται ως «πραγματισμός». Οι Βρυξέλλες είχαν εργαλεία αντιμετώπισης των δασμών του Τραμπ – μεταξύ των οποίων την επιβολή αντι-δασμών, και τη χρήση ενός μηχανισμού καταπολέμησης του οικονομικού εξαναγκασμού.

Ωστόσο, υπό την πίεση των κρατών-μελών που φοβούνται την ευρύτερη αποδέσμευση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την Ουκρανία, επέλεξαν να μην τα χρησιμοποιήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν μια μονόπλευρη «συμφωνία» με μονομερή δασμό 15%, η οποία παραβιάζει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και υποχρεώνει την Ευρώπη να πραγματοποιεί αγορές ενέργειας και επενδύσεις στις ΗΠΑ αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμα χειρότερα, η συμφωνία δεν παρήγαγε καν τη σταθερότητα που επιδίωκε η ΕΕ, επισημαίνει ο Εβερτς, καθώς η Ουάσιγκτον έκτοτε χαρακτήρισε τα μέτρα ενεργειακής μετάβασης και τους τεχνολογικούς κανονισμούς της Ευρώπης ως «εμπορικά εμπόδια» και «φόρους στις αμερικανικές εταιρείες», σηματοδοτώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω αντίποινα.

Οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση προς τις Βρυξέλλες για άλλη μια φορά, όταν οι εμπορικοί εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν με υπουργούς της ΕΕ και αμφισβήτησαν ανοιχτά τους ισχύοντες κανόνες της Ενωσης για τον κλάδο της τεχνολογίας.

Πέρα από τον αμυντικό τομέα, η ΕΕ υποτίθεται ότι είναι και μια οικονομική και ρυθμιστική υπερδύναμη. Αλλά παρά τις δεκαετίες αξιοποίησης του οικονομικού της βάρους για πολιτικούς σκοπούς, σήμερα βρίσκεται σε αδιέξοδο, αντιμέτωπη με ένα διευρυνόμενο διατλαντικό παιχνίδι ισχύος πάνω στο εμπόριο και την τεχνολογία. Παρόμοια μοτίβα υποχώρησης χαρακτηρίζουν τις δράσεις των Βρυξελλών και σε άλλους τομείς.

Καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου κατά των κρίσιμων υποδομών των κρατών του μπλοκ, η αντίδραση της Ευρώπης παραμένει διστακτική. Παράλληλα, την ώρα που η Κίνα εργαλειοποιεί δραματικά τους ελέγχους εξαγωγών της σε σπάνιες γαίες, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιδρά αργά και χωρίς σαφή συντονισμό, όπως επισημαίνει ο Εβερτς.

Αλλά και στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους δωρητές στη Γάζα, η ΕΕ έχει δορυφορικό ρόλο στη διαμόρφωση των σχεδίων κατάπαυσης του πυρός και ανοικοδόμησης της περιοχής. Σε συνεχόμενες κρίσεις, ο ρόλος της Ευρώπης δεν είναι απλά περιορισμένος, αλλά και διαρκώς συρρικνούμενος. Το ερώτημα είναι πότε οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν να ξεπεράσουν το σύνδρομο των αδυναμιών και της ασημαντότητας τους.

Πρόκειται κυρίως για ζήτημα ψυχολογίας, πίστης στις ικανότητές τους και χρήσης του δικαιώματος αρνησικυρίας τους, αναφέρει ο Εβερτς. Αλλά όλα αυτά θα συμβούν μόνο εάν η Ευρώπη επενδύσει στην ικανότητά της να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις από κοινού, μέσω κοινής πολιτικής και διαχείρισης των κοινών οικονομικών της πόρων. Η επένδυση σε μια ισχυρότερη ΕΕ είναι η μοναδική διέξοδος από αυτή την κατάσταση, καταλήγει ο αναλυτής στο Politico.

