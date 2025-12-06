Θέλει όντως πόλεμο με τη Βενεζουέλα ο Τραμπ;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα βρίσκονται στα πρόθυρα του πολέμου. Η Ουάσινγκτον έχει στείλει στρατεύματα στην περιοχή, μαζί με το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της, το «USS Gerald R Ford», για να ηγηθεί μιας αρμάδας 11 πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική.

Περίπου 15.000 στρατιωτικοί και 100 πολεμικά αεροσκάφη είναι έτοιμα. Το μήνυμα είναι σαφές: αν οι ΗΠΑ επιδιώξουν μια στρατιωτική λύση για να επιτύχουν την «υπακοή» της Βενεζουέλας, τότε θα νικήσουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το υποστήριξε με το δικό του μήνυμα την Τρίτη, καθώς καθόταν γύρω από το τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Υποσχέθηκε ότι οι επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας ήταν επικείμενες μετά από εβδομάδες επιθέσεων σε «ναρκο-τρομοκράτες» και τα σκάφη τους στη θάλασσα.

«Η στεριά είναι πολύ πιο εύκολη και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», είπε. «Γνωρίζουμε τα πάντα γι’ αυτούς. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα το ξεκινήσουμε αυτό πολύ σύντομα».

Τα λόγια του Τραμπ υποδηλώνουν περιορισμένες επιθέσεις εναντίον στόχων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης επιχείρησης για την ανατροπή του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, με αεροπορικές επιδρομές ακολουθούμενες από επιδρομές ειδικών δυνάμεων για την απομάκρυνση πολιτικών προσωπικοτήτων και την αντικατάστασή τους με ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Οπως επισημαίνει η Telegraph, η στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να διατυπώνεται με όρους διακοπής του εμπορίου ναρκωτικών, αλλά όπως το έθεσε ένας πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης: «Δεν θα είχαμε αναπτύξει αυτόν τον αριθμό στρατιωτικών μέσων μόνο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών».

Το Σαββατοκύριακο, έγινε προφανές -αν δεν ήταν ήδη- ότι ο τελικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος.

Δημοσιεύματα αποκάλυψαν πως ο Τραμπ είχε προσφέρει στον Μαδούρο και στην οικογένειά του ασφαλή διέλευση από τη Βενεζουέλα σε περίπτωση άμεσης παραίτησης, αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη Βενεζουέλα ήταν κλειστός.

Ο Αντόλφο Φράνκο, Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής που ηγήθηκε των επιχειρήσεων της USAID στη Λατινική Αμερική υπό τον Τζορτζ Μπους, δήλωσε στην Telegraph ότι η στρατιωτική συγκέντρωση και οι απειλές σχεδιάστηκαν εν μέρει για να επισπεύσουν την αλλαγή καθεστώτος «από μέσα».

«Υπάρχει μια επίσημη θέση ότι δεν αποκαλούμε την επιχείρηση “αλλαγή καθεστώτος”, αλλά δεν συγκεντρώνουμε χιλιάδες στρατό, τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα μας και ούτω καθεξής, εκτός αν θέλουμε να επιφέρουμε μια θεμελιώδη αλλαγή», τόνισε.

«Επομένως, η επιθυμία μας είναι να υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση στην τρέχουσα ηγεσία και sτους αξιωματούχους, ώστε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτός είναι ο στόχος εδώ», σημείωσε.

Μέχρι στιγμής, η στρατιωτική δράση έχει περιοριστεί στα ανοιχτά. Τουλάχιστον 21 επιθέσεις έχουν στοχεύσει πλοία ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, σκοτώνοντας 83 άτομα, οι περισσότεροι από τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι επιθέσεις στην ξηρά είναι το πιθανό επόμενο βήμα και ότι θα συνοδεύονται από κινδύνους για τους Αμερικανούς.

Η βάση του Τραμπ τον υποστήριξε επειδή υποσχέθηκε να τερματίσει τις διεθνείς περιπέτειες και όχι να τις ξεκινήσει.

Οποιεσδήποτε αμερικανικές απώλειες θα αποτελούσαν πολιτική καταστροφή, επομένως οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας είναι πολύ πιο πιθανές από την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν έτοιμες μια σειρά από επιλογές, ανέφερε η Telegraph.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να περιοριστούν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, σε διαδρόμους προσγείωσης και σε εργαστήρια παραγωγής, για παράδειγμα, ή θα μπορούσαν να διευρυνθούν ώστε να συμπεριλάβουν στρατιωτικές μονάδες της Βενεζουέλας που πιστεύεται ότι επωφελούνται από το εμπόριο ναρκωτικών.

Οι μαξιμαλιστικές επιλογές πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν τη στόχευση στρατιωτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν τον Μαδούρο ή ακόμα και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με όρους αυτοάμυνας ή επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, τύπου «Πρώτα η Αμερική», δίνοντας στον Τραμπ πολιτική κάλυψη ενώπιον της βάσης των υποστηρικτών του, σημείωσαν οι αναλυτές.

Ο Εβαν Ελις, καθηγητής Ερευνών για τη Λατινική Αμερική στο Πολεμικό Κολλέγιο του Στρατού των ΗΠΑ, δήλωσε ότι αναμένει επιθέσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Και μπορεί να είναι μόνο το πρώτο βήμα, εάν οι επιθέσεις δεν αναγκάσουν ανώτερα στελέχη της Βενεζουέλας να στραφούν εναντίον του Μαδούρο.

«Νομίζω ότι υπάρχουν δύο επιλογές μετά από αυτό. Ουσιαστικά τραβάς τη σκανδάλη ή φεύγεις», είπε. Η φυγή πιθανότατα δεν είναι επιλογή για τον Τραμπ.

Ο Ελις ήταν στην ομάδα σχεδιασμού πολιτικής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της πρώτης θητείας Τραμπ.

Το να πατήσει την σκανδάλη, είπε, θα σήμαινε την προσπάθεια να αχρηστευθούν τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-300 της Βενεζουέλας, τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου της και τα μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 30, ανοίγοντας τον δρόμο για 10 έως 20 επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων σε διάστημα δύο έως τριών ημερών.

«Δεν θα βλέπατε αμερικανική εισβολή ή κατοχή, αλλά ουσιαστικά μπορείς να μπεις και να αρπάξεις τους ανθρώπους που θέλεις και να ανοίξεις τον δρόμο για τη νόμιμη κυβέρνηση», είπε.

Και αυτό θα εξηγούσε και την παρουσία του «USS Gerald R Ford» στην περιοχή. Οι τέσσερις μοίρες πολεμικών αεροσκαφών F-18 που μεταφέρει δεν θα έχουν κανένα ρόλο να διαδραματίσουν στις αρχικές αεροπορικές επιδρομές., σημείωσε, προσθέτοντας ότι το αεροπλανοφόρο θα χρησίμευε σε δεύτερο στάδιο, για πλήγματα σε «αναδυόμενους χερσαίους στόχους μετά την αρχική ομοβροντία πυραύλων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News