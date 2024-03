Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στον Μητσοτάκη

«Σας ευχαριστώ για τη σταθερή υποστήριξή σας και τη γενναία επίσκεψή σας στην Οδησσό, αγαπητέ κ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα. Μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

Με αυτόν τον τρόπο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη «σταθερή υποστήριξή του και τη γενναία επίσκεψή του στην Οδησσό», σε μια επίσκεψη που σημαδεύτηκε από τη ρωσική επίθεση σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκονταν οι δύο ηγέτες.

Επιπλέον ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε και στη Ρωσία γράφοντας στο μήνυμά του ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα». Και όπως πρόσθεσε, «μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Thank you for your firm support and brave visit to Odesa, dear @KMitsotakis. We must not allow Russia to intimidate our countries or Europe as a whole. We can deter it and restore peace by acting decisively together.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2024