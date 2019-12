Τι είδε και τι διάβασε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2019

Συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε το 2015, ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε τις λίστες με τα αγαπημένα του της χρονιάς: βιβλία, ταινίες και σειρές, ενώ αναμένεται και η λίστα με τις μουσικές που ξεχώρισε το 2019.

Πρώτα βγήκε ο κατάλογος με τα αγαπημένα του βιβλία, στον οποίο περιλαμβάνονται 19 τίτλοι μυθοπλασίας και πεζογραφίας με θεματολογίες που αφορούν από τον εποπτικό καπιταλισμό και την οικονομία της προσοχής μέχρι τον φεμινισμό και τη φυλή στη Βρετανία, ενώ περιλαμβάνει ακόμα και το έργο ενός συγγραφέα που χαρακτηρίζεται ως «ο πρώτος σπουδαίος μιλένιαλ μυθιστοριογράφος».

Ανάμεσα στις επιλογές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είναι τα βιβλία:

«The Yellow House» της Sarah M Broom, που η συγγραφέας Casey Cep χαρακτήρισε ως «μία όμορφη ανάμνηση που δίνει μία πλούσια και περίπλοκη περιγραφή της Νέας Ορλεάνης».

Το τελευταίο βιβλίο της Κέισι Κεπ, «Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee».

Το «How To Do Nothing: Resisting the Attention Economy» της Τζένη Οντελ.

Το «Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion» της Τζία Τολεντίνο.

Το «The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power» της Σοσάνα Ζούμποφ.

Το «The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company» του Γουίλιαμ Ντάλριμπλ.

Το «Normal People» της Σάλι Ρούνι.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019

Στη λίστα με τις ταινίες που ξεχώρισε ο Ομπάμα, περιλαμβάνονται αρκετά δραματικά φιλμ, όπως «Ο Ιρλανδός» του Σκορσέζε, το ριμέικ από τις «Μικρές Κυρίες», τα «Παράσιτα» από τη Νότια Κορέα και η «Ιστορία Γάμου».

Επίσης, αναφέρεται στο «American Factory», μια ταινία από την εταιρεία παραγωγής του ζεύγους Ομπάμα, η οποία ονομάζεται «Higher Ground», καθώς και σε ντοκιμαντέρ, όπως το «Apollo 11» για την κατάκτηση της Σελήνης και το «Amazing Grace» για την Αρίθα Φράνκλιν.

Ο πρώην πρόεδρος πάντως ξεχώρισε και σειρές, όπως το «Fleabag».