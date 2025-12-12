Καβγάς στην Εξεταστική για τις συλλήψεις στην Κρήτη: «Είναι στέλεχος της ΝΔ» – «Είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Μία ημέρα μετά την επεισοδιακή –σχεδόν επική– κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστότερου ως «Φραπέ», ή «Τζιτζή» πλέον, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συζήτηση μετεξελίχθηκε σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Η αρχή έγινε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «και κάποιος Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Η απάντηση ήρθε γρήγορα από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος σχολίασε τα όσα είπε η κυρία Αποστολάκη σημειώνοντας: «Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

«Εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ», απάντησε με νόημα η κυρία Αποστολάκη.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής (12.12) βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη για νέα υπόθεση με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου 15 άτομα, ενώ για συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42!

Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, ενώ φέρονται ακόμη να εμπλέκονται στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του ερευνώμενου διαστήματος εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις ποσό άνω του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News