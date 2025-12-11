Παράταση δύο μηνών για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη δίμηνη παράταση των εργασιών της, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Oπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, Α. Νικολόπουλος, έως τώρα εξετάστηκαν 50 μάρτυρες, ενώ, ο αρχικός κατάλογος περιλάμβανε 74 πρόσωπα. Σημείωσε, επίσης ότι, μετά την απόφαση για συμπληρωματική εξέταση 16 μαρτύρων και άλλων 3 (από την ΣΟΛ ΑΕ, την Κογκνιτέρα και του παραγωγού Χρ. Μαγειρία, Σ=93), απομένουν άλλοι 43 μάρτυρες, που μπορούν να εξεταστούν μέσα στο προτεινόμενο χρονικό διάστημα των δύο μηνών. «Με κάποιες εντατικές συνεδριάσεις – 3 την εβδομάδα – μπορούμε να εξετάσουμε τους μάρτυρες, που απομένουν και τυχόν άλλους» είπε ο κ. Νικολακόπουλος.

Σημείωσε επίσης ότι μετά την εξέταση, στις 12/12 των βουλευτών Εμμ. Χνάρη (ΠΑΣΟΚ) και Χρ. Μπουκώρου, (ΝΔ), οι επόμενοι μάρτυρες θα εξεταστούν, αμέσως μετά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2026, την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τους υπουργούς Στ. Παπασταύρου, Γ. Μυλωνάκη, Ακη Σκέρτσο και Ιωαν. Μπρατάκο.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας (ΝΔ) Μ. Λαζαρίδης συμφώνησε με την πρόταση του προεδρείου, ενώ οι εισηγητές της μειοψηφίας ζήτησαν επικαιροποίηση του καταλόγου με νέους-κρίσιμους μάρτυρες.

Με τη δίμηνη παράταση συμφώνησαν η εισηγήτρια της μειοψηφίας (ΠΑΣΟΚ) Μ. Αποστολάκη, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλης και ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Ν. Ηλιόπουλος, ενώ οι εισηγητές της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας, της Νίκης, Γ. Ρούντας και της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου ζήτησαν να δοθεί παράταση χωρίς χρονικό περιορισμό.

