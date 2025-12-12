Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θέλουν «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς

Οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή του Ντονμπάς, και στη συνέχεια η Ουάσινγκτον θα δημιουργούσε μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα μέρη που ελέγχει επί του παρόντος το Κίεβο, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προηγουμένως, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στο Κίεβο να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε τώρα μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα προωθηθούν στο έδαφος.

«Ποιος θα κυβερνά αυτό το έδαφος, το οποίο αποκαλούν “ελεύθερη οικονομική ζώνη” ή “αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη”, δεν το ξέρουν», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν θεωρεί το σχέδιο δίκαιο χωρίς εγγυήσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα καταλάβουν απλά τη ζώνη μετά την αποχώρηση των Ουκρανών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε: «Αν τα στρατεύματα της μιας πλευράς πρέπει να υποχωρήσουν και η άλλη πλευρά παραμείνει στη θέση της, τότε τι θα εμποδίσει τα άλλα στρατεύματα, τα ρωσικά; Ή τι θα τα εμποδίσει να μεταμφιεστούν σε πολίτες και να καταλάβουν αυτή την ελεύθερη οικονομική ζώνη; Ολα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι σίγουρο ότι η Ουκρανία θα συμφωνήσει, αλλά αν μιλάμε για συμβιβασμό, τότε πρέπει να είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός».

Είπε επίσης, ότι αν η Ουκρανία συμφωνούσε με ένα τέτοιο σχέδιο, θα έπρεπε να γίνουν εκλογές ή δημοψήφισμα για να επικυρωθεί, λέγοντας ότι μόνο «ο ουκρανικός λαός» μπορεί να λάβει αποφάσεις για εδαφικές παραχωρήσεις.

Οπως ανέφερε ο Guardian, σύμφωνα με τα σχέδια των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου προελαύνει η Ρωσία, ενώ οι γραμμές του μετώπου θα παραμείνουν παγωμένες στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια. Η Ρωσία θα παραχωρούσε μερικά μικρά τμήματα που ελέγχει σε άλλες περιοχές.

Ο Ζελένσκι δέχεται τεράστια πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι «δεν έχει καν διαβάσει» το σχέδιο ειρήνης και υπονοώντας ότι στερείται νομιμότητας και ότι η Ουκρανία πρέπει να διεξάγει εκλογές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε την Πέμπτη: «Ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου και έχει βαρεθεί τις συναντήσεις που γίνονται μόνο για το θεαθήναι».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα έστειλε το αναθεωρημένο σχέδιό της πίσω στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη και ότι τα ζητήματα σχετικά με το έδαφος και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια ήταν δύο από τα εναπομείναντα σημεία διαφωνίας. «Δεν είναι το τελικό σχέδιο, είναι μια αντίδραση σε αυτό που λάβαμε… το σχέδιο συνεχώς επεξεργάζεται και τροποποιείται, και αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία που συνεχίζεται», είπε.

Βέβαια, ακόμα και αν η Ουάσινγκτον και το Κίεβο συμφωνήσουν, παραμένει το πολύ μεγαλύτερο ερώτημα αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πραγματικά έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία ή απλώς κερδίζει χρόνο με ψεύτικες διαπραγματεύσεις και σχεδιάζει να συνεχίσει την στρατιωτική του προέλαση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η προειδοποίηση του Ρούτε

Στο Βερολίνο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι αν επιτραπεί στον Πούτιν να κάνει το δικό του στην Ουκρανία, τότε η προοπτική ενός πολέμου στην Ευρώπη θα γίνει πιο πραγματική, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος ήταν «ήσυχα αδιάφορη» απέναντι στην απειλή από τη Ρωσία.

Ενας νέος πόλεμος που θα ξεκινήσει η Ρωσία, θα μπορούσε να ξεσπάσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και θα μπορούσε να είναι «στην κλίμακα του πολέμου που υπέφεραν οι παππούδες και οι προπάπποι μας», υπογράμμισε ο Ρούτε.

Απηύθυνε την πλέον γνωστή έκκληση προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. «Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαίων πολιτικών που έχουν εργαστεί σκληρά για να κρατήσουν την κυβέρνηση Τραμπ στο πλευρό τους όσον αφορά την πολιτική για την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να γίνεται όλο και πιο ανυπόμονος με την έλλειψη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με περίπου 30 ηγέτες από τις χώρες της «συμμαχίας των προθύμων», που υποστηρίζουν την Ουκρανία, αλλά χωρίς τον Τραμπ.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει επώδυνες συμβιβαστικές παραχωρήσεις, καθώς η χώρα εισέρχεται στον τέταρτο χειμώνα πλήρους πολέμου, με μια δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο και τεράστια ενεργειακά προβλήματα που προκαλούνται από τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι στη Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα, επιμένουν να τονίσουν ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για εδαφικά ζητήματα. «Θα ήταν λάθος να αναγκάσουμε τον ουκρανό πρόεδρο να δεχτεί μια ειρήνη που ο λαός του δεν θα αποδεχτεί μετά από τέσσερα χρόνια ταλαιπωρίας και θανάτου», δήλωσε την Πέμπτη ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμα, ότι, εκτός από τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο, υπήρχαν δύο ξεχωριστά έγγραφα που η Ουκρανία ήλπιζε να υπογράψει τις επόμενες ημέρες, ένα σχετικά με πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, που θα τεθούν σε ισχύ εάν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία και ένα σχετικά με την οικονομική ανανέωση της Ουκρανίας.

Η ένταξη στην ΕΕ

Επίσης την Πέμπτη, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ συναντήθηκαν στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, για να συζητήσουν τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας, ακόμη και αν ο φιλικός προς τη Ρωσία ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, συνεχίζει να εμποδίζει τις επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ολα τα άλλα μέλη της ΕΕ είναι υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας και οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να δεχτούν την Ουκρανία ούτως ή άλλως, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα προχωρήσει στην ευθυγράμμιση των νόμων και των πρακτικών της με τους κανονισμούς της ΕΕ. «Η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ και κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει», δήλωσε η Μάρτα Κος, επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα ασκήσει πίεση στην Ουγγαρία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ που ενδέχεται να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας. «Ολοι κατανοούμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει διάφορα μέσα επιρροής, τα οποία θα λειτουργήσουν σε όσους εμποδίζουν επί του παρόντος την ένταξη της Ουκρανίας», δήλωσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News