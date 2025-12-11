Βενετία: Γυναίκα έκλεψε σκάφος και το τράκαρε στο Μεγάλο Κανάλι

Μια γυναίκα έκλεψε σκάφος διανομής δεμάτων στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, όμως έχασε τον έλεγχό του και το έριξε σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ακολούθως προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη.

Σε βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Ακολούθως, η γυναίκα αποβιβάζεται και τρέπεται σε φυγή.

«Μια γυναίκα έκλεψε το σκάφος, το οδήγησε για μερικά μέτρα χωρίς να έχει (τις απαιτούμενες) γνώσεις και το έριξε σε στηθαίο» κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, ανέφερε αξιωματούχος από το περιβάλλον του δημάρχου της Βενετίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η πρόσκρουση του σκάφους προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, αφού δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Oσο για την παράτολμη γυναίκα, συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης την Παρασκευή 12/12

Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversamento lungo il canale è… pic.twitter.com/cHzZGGYzyl — Repubblica (@repubblica) December 11, 2025

