Στη Θεσσαλονίκη με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι

Στην (κλειστή) πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονικης, στην οδό Κουντουριώτου, έφθασαν το μεσημέρι της Παρασκευής περί τα 15 τρακτέρ από το αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων, για έναν ακόμη συμβολικό αποκλεισμό μετά από εκείνον στο λιμάνι του Βόλου.

Λίγο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από το μπλόκα στα «Πράσινα Φανάρια».

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τρακτέρ παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Το παρών στην κινητοποίηση δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία, μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης, φοιτητές και εργατικά σωματεία.

