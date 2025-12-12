132
Πλήθος διαδηλωτών έξω από την πύλη του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι

Από τα μπλόκα στα Μάλγαρα και τα «Πράσινα Φανάρια» στην πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου. Το παρών στην κινητοποίηση δίνουν αγροτοκτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και αντιπροσωπείες από μπλόκα σε τελωνεία, μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης, φοιτητές και εργατικά σωματεία

Protagon Team Protagon Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 12:25
Πλήθος διαδηλωτών έξω από την πύλη του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη
|ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι

Από τα μπλόκα στα Μάλγαρα και τα «Πράσινα Φανάρια» στην πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου. Το παρών στην κινητοποίηση δίνουν αγροτοκτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και αντιπροσωπείες από μπλόκα σε τελωνεία, μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης, φοιτητές και εργατικά σωματεία

Protagon Team Protagon Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 12:25

Στην (κλειστή) πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονικης, στην οδό Κουντουριώτου, έφθασαν το μεσημέρι της Παρασκευής περί τα 15 τρακτέρ από το αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων, για έναν ακόμη συμβολικό αποκλεισμό μετά από εκείνον στο λιμάνι του Βόλου.

Λίγο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από το μπλόκα στα «Πράσινα Φανάρια».

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τρακτέρ παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Το παρών στην κινητοποίηση δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία, μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης, φοιτητές και εργατικά σωματεία.

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...