Ντάνιελ Κρεγκ: «Μετά τον Τζέιμς Μποντ απολαμβάνω περισσότερο την υποκριτική»

Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του διάσημου πράκτορα 007 στις ταινίες «Casino Royale» (2006), «Quantum Of Solace» (2008), «Skyfall» (2012), «Spectre» (2015) και «No Time to Die» (2021).

Ωστόσο, από τότε που αποχώρησε από το franchise Τζέιμς Μποντ, το 2021, ο 57χρονος βρετανός σταρ έχει αναλάβει μια σειρά από ποικίλους ρόλους, όπως του ιδιόρρυθμου ιδιωτικού ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ στην τριλογία του Netflix «Στα Μαχαίρια» (2019), «Glass Onion: Στα Μαχαίρια» (2022) και «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (2025), και του Γουίλιαμ Λι στο ερωτικό «Queer» (2024) του Λούκα Γκουαντανίνο.

Σε συνέντευξή του στο χριστουγεννιάτικο τεύχος του περιοδικού Radio Times ο Κρεγκ αποκάλυψε ότι νιώθει πλέον ικανός να αναλάβει ρόλους για τους οποίους προηγουμένως μπορεί να μην ήταν σίγουρος. «Δεν λέω όχι σε πράγματα για τα οποία μπορεί να ήμουν λίγο επιφυλακτικός πριν», είπε.

«Οταν υπήρχε ο Τζέιμς Μποντ στη ζωή μου, μερικές φορές η αντιπαράθεση μεταξύ αυτού και ενός άλλου ρόλου μου φαινόταν αμήχανη», σχολίασε. Τόνισε, δε, ότι τώρα «δουλεύω πιο σκληρά από ποτέ, αλλά επίσης το απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ. Εχω την ευκαιρία να κάνω πραγματικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά πράγματα».

Τώρα ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στις οθόνες μας με το τρίτο, πιο παιχνιδιάρικο και πιο αστείο σίκουελ του franchise του αμερικανού σκηνοθέτη Ράιαν Τζόνσον με τίτλο «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery». Υποδύεται και πάλι τον διάσημο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, ο οποίος αυτή τη φορά καλείται να διαλευκάνει τον φόνο ενός ιερέα στη μικρή ενορία ενός χωριού βόρεια της Νέας Υόρκης.

Μαζί του εμφανίζονται η βραβευμένη με Emmy Γκλεν Κλόουζ, που υποδύεται μια ευσεβή πλην όμως ύποπτη για φόνο ενορίτισσα, ο πρωταγωνιστής του «Challengers» (2024) Τζος Ο’Κόνορ στον ρόλο ενός πρώην πυγμάχου και νυν ιερέα, και η Μίλα Κούνις της επιτυχημένης σειράς «That ’70s Show» (1998-2006), ως αστυνομικός.

Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, εμείς θα τον βλέπουμε στο Netflix ως Μπενουά Μπλανκ, εκείνος όμως θα παρακολουθεί φανατικά το «Strictly» [«Strictly Come Dancing», βρετανικό ριάλιτι-διαγωνισμός του BBC, που προβάλλεται από το 2004], «μαζί με τα παιδιά. Είναι για μένα χαρά», όπως δήλωσε στο περιοδικό Radio Times. Να σημειωθεί ότι ο Κρεγκ έχει μια κόρη από τον πρώτο του γάμο και η τωρινή σύντροφός της έναν γιο.

Μιλώντας στο Radio Times Magazine για το franchise «Στα Μαχαίρια», ο Κρεγκ είπε: «Φυσικά και θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του [εννοεί τον Ράιαν Τζόνσον]. Οσο ο Ράιαν συνεχίζει να το επινοεί με τον τρόπο που το κάνει, τότε είμαι μέσα».

Στο μεταξύ συμμετέχει –μαζί με την Εμα Μακέι, την Καρεϊ Μάλιγκαν και, όπως φημολογείται, τη Μέριλ Στριπ– στα γυρίσματα της νέας ταινίας φαντασίας «Ο Ανιψιός του Μάγου» (2026) της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία μετά την τεράστια επιτυχία της «Μπάρμπι» (2023) επιστρέφει με τη νέα μεταφορά των «Χρονικών της Νάρνια» για το Netflix, βασισμένη στο έκτο βιβλίο των «Χρονικών» του Κ.Σ. Λιούις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News