Ζωή στην Εξεταστική: «Καλσόν», «γυμνοσάλιαγκες» και μια κλήση στο 100 για το «λαρύγγι»

Το δικαίωμα στη σιωπή που επικαλέστηκε στην αρχή της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Γιώργος Ξυλούρης (ευρύτερα γνωστός και ως «Φραπές») μετατράπηκε στην πορεία της διαδικασίας σε… «επιλεκτικές απαντήσεις», που όμως –όπως ήταν εν πολλοίς επόμενο– έδωσαν πεδίο ελεύθερο στην πάντα έτοιμη σε τέτοιες περιπτώσεις, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να βάλει κατά ριπάς.

Το άγριο, επί μισή και πλέον ώρα –περισσότερη από κάθε άλλο μέλος της επιτροπής–, «σφυροκόπημα» της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον μάρτυρα, ο οποίος μεταξύ άλλων, θέλησε να διευκρινίσει ότι το παρατσούκλι του είναι «Τζιτζής» και όχι «Φραπές», άρχισε με διατυπώσεις ερωτημάτων συχνά σε αγοραίο ύφος και ολοκληρώθηκε με καταγγελίες από την πλευρά της προέδρου της Ελευθερίας για απειλές ότι θα της στρίψουν το λαρύγγι!

«Μπροστά στα μάτια των πολιτών που παρακολουθούσαν άναυδοι, διαπράχθηκαν σήμερα (χθες), μέσα στη Βουλή, μια σειρά από αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας, ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική αρχηγό και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, με τις φράσεις που καταγράφηκαν από αυτήκοους αυτόπτες “θα τη σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, “που θα με βάλει αυτή φυλακή”», κατήγγειλε σε δηλώσεις της από το περιστύλιο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης Ξυλούρη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γνωστοποίησε μάλιστα ότι κάλεσε την Αμεση Δράση, ζητώντας να έρθει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. ή/και την παρέμβαση εισαγγελέα, προκειμένου να καταγραφεί η καταγγελία της. Και εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι δύο ώρες μετά το πέρας της θυελλώδους συνεδρίασης της επιτροπής δεν είχε επιληφθεί καμία εισαγγελική Αρχή –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– δήλωσε ότι περιμένει να επικοινωνήσει μαζί της ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

«Ηδη είπα τον Πρόεδρο της Βουλής ότι του ζητώ, επειγόντως, να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ζητώ, να υποβάλω μήνυση, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Εχουν περάσει δύο ώρες από την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής και καμία εισαγγελική Αρχή δεν έχει επιληφθεί… Περιμένω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Είμαι στη διάθεση όλων των Αρχών και φυσικά εάν θέλουν να με στείλουν να υποβάλω μήνυση στο αστυνομικό τμήμα ή να πάρω το 100, θα κάνω και αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουν εκείνοι».

«Καλσόν και γυμνοσάλιαγκες»

Από το νέο θεατρικό –όπως εξελίχθηκε– κρεσέντο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κατάθεση Ξυλούρη στην Εξεταστική, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι συνεχείς διακοπές-παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων άλλων βουλευτών-μελών της επιτροπής, οι ειρωνείες και οι αντιπαραθέσεις με τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Ακόμη και λίγο πριν πέσει η αυλαία της πολύωρης συνεδρίασης την Πέμπτης, η επικεφαλής της Πλεύσης αποκαλούσε συλλήβδην τους βουλευτές της ΝΔ «μαφιόζους», τον εισηγητή της, Μακάριο Λαζαρίδη, «γυμνοσάλιαγκα» και τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, «γελοίο» και «υπαίτιο υπόθαλψης εγκληματία».

Αντιδράσεις και την καταδίκη των υπόλοιπων κομμάτων στη Βουλή, προκάλεσε επίσης η φράση «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» που εκτόξευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς την αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα, με τον εισηγητή της ΝΔ να μιλά για «σεξιστική και χυδαία επίθεση» που «αποτελεί κατάφωρη προσβολή του κοινοβουλευτικού ήθους και της αξιοπρέπειας του θεσμού».

«Αυτές είναι φασιστικές νοοτροπίες. Θα κριθείτε από την Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά», είπε στην φωνασκούσα πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ ακούστηκε κάποιος να της φωνάζει: «έχετε ψυχολογικά».

Η ίδια η Μαρία Συρεγγέλα γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, την ώρα που πηγές του κυβερνώντος κόμματος –και όχι μόνο– αναρωτιόνταν τι θα είχε ακολουθήσει αν μία τέτοια φράση ακουγόταν από τα χείλη άνδρα βουλευτή στο κοινοβούλιο.

«Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής αμαυρώθηκε από προσπάθειες της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου να μετατρέψει μια θεσμική διαδικασία σε προσωπική προβολή», σχολίαζαν την Πέμπτη πηγές της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας τις συνεχείς «διακοπές, ύβρεις προς συναδέλφους και προσωπικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων κατά της προεδρεύουσας Μαρίας Συρεγγέλα».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου –τόνιζαν οι ίδιες πηγές– απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δική της προβολή παρά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς «αρνήθηκε να σεβαστεί τον χρόνο και τον λόγο των βουλευτών, παρενέβαινε σε κάθε ερώτηση και εγκλώβισε τη διαδικασία σε έναν προσωπικό κατήφορο».

Η Βουλή, όμως, «δεν μπορεί να λειτουργεί υπό συνθήκες οχλαγωγίας και προσβολών και βέβαια η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνιστά ευθεία απαξίωση των κοινοβουλευτικών κανόνων».

Οπότε, καταλήγουν οι πηγές της πλειοψηφίας, «είναι πλέον ζήτημα θεσμικής τάξης να εξεταστεί εάν η στάση της παραβίασε τον Κανονισμό της Βουλής ή αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την προστασία του κύρους της Επιτροπής. Η Εξεταστική δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικό βήμα κανενός. Αν η κυρία Κωνσταντοπούλου συνεχίσει να δυναμιτίζει το έργο της, τότε είναι αυτονόητο ότι θα εξεταστούν όλα τα θεσμικά μέσα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας».

«Πήρα το 100»

Η ίδια, πάντως, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμεινε στις καταγγελίες της για τις απειλές που δέχθηκε μετά το πέρας της κατάθεσης Ξυλούρη. Ενημέρωσε δε ότι υπήρξε μεν ανταπόκριση όταν κάλεσε το 100 –το περιπολικό ήρθε στο «σύνηθες» τηλεοπτικό της «καταφύγιο», τον τηλεοπτικό σταθμό «Κontra», αλλά κατά δήλωσή της, «κάποιος τούς είπε να φύγουν».

«Ζήτησα να κάνει η επιτροπή τα νόμιμα, το απέτρεψε η ΝΔ, απευθύνθηκα στον Πρόεδρο της Βουλής, του ζήτησα να καλέσει τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να τον ενημερώσει πως ζητώ να καταθέσω καταγγελία, απευθύνθηκα δημόσια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα», περιέγραψε σε βίντεο που ανήρτησε στα social media.

Oπως εξήγησε, κάλεσε το 100, «για να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου. Θα καταγραφεί η πρόσκληση στον εισαγγελέα να παρέμβει και από κει και πέρα θα δούμε σε τι χώρα ζούμε».

Ο διάλογος Κωνσταντοπούλου με την τηλεφωνήτρια της Αμεσης Δράσης Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφωρα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Γεώργιο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυρας στην επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής δήλωσε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι”. Αστυνομικός: Αυτά τα έλεγε για ποιον; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για εμένα Aστυνομικός: Ωραία. Έχετε προβεί σε μήνυση; Έχετε πάει σε δικηγόρο; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είμαι η ίδια δικηγόρος και σας καταγγέλλω ότι αυτά δεν είναι μόνο τα κατ’ έγκληση αδικήματα. Πρόκειται για αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών, ψευδορκία. Συνεπώς, εσείς είστε αστυνομικός της Άμεσης Δράσης και την καταγράφετε, εγώ θέλω θέλω να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου και την καταγράφω και εγώ. Ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας, να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Αστυνομικός: Εσείς πού βρίσκεστε; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτή τη στιγμή είμαι στη βουλή όπου περίμενα επί 3,5 ώρες για να έρθει αρμόδιος για να πάρει κατάθεσή μου. Στις 22:30 θα είμαι στο Kontra Channel μέχρι τις 22:40 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός θα είμαι στη διάθεση επί τόπου και του εισαγγελέως και του αστυνομικού προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η καταγγελία και να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία όπως γίνεται για υποδεέστερα αδικήματα. Στην ερώτηση, δε, της αστυνομικού για την ιδιότητα του Γιώργου Ξυλούρη, η κυρία Κωνσταντοπούλου αρχικά απάντησε «κακοποιός», για διευκρινίσει περαιτέρω ότι «εμφανίζεται ως αγροτοκτηνοτρόφος μέλος της ΝΔ που δεν έχει γραφτεί στη ΝΔ και με άλλες ιδιότητες». «[…] Ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου -συνεχίζει στην περιγραφή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας- και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».

«Εχει καταγραφεί και θα έρθει περιπολικό», απαντά η τηλεφωνήτρια της Αμεσης Δράσης, και πάλι όμως, όπως υποστηρίζει στην ανάρτησή της η κυρία Κωνσταντοπούλου, «το περιπολικό ήρθε στον (τηλεοπτικό) σταθμό, αλλά “κάποιος” τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025, περιμένω εδώ».

«Τώρα αυτό θα το ζητήσουμε και ως καταγεγραμμένη καταγγελία από το 100 και βεβαίως όλη η αλυσίδα των αρμοδίων υποχρεούται να πράξει τα νόμιμα γιατί κατήγγειλα αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις και όχι κατ’ έγκληση πολύ σοβαρές», καταλήγει στο βίντεο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μας παρακολουθεί»

Σε ένα ακόμη επεισόδιο της οπερέτας της Εξεταστικής, ήρθε την Παρασκευή και η καταγγελία από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ότι συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες βουλευτών-μελών της επιτροπής.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης, συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται συνεχώς έξω από την αίθουσα 223 όπου συνεδριάζει η Εξεταστική και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.

Η καταγγελία του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας είχε όμως και συνέχεια, καθώς όπως έκανε γνωστό, βουλευτές της πλειοψηφίας στην επιτροπή έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες αποδέκτες απειλητικών e-mails.

Δύο μήνες ακόμη σόου

Κατά τα άλλα η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διαβίβαση άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ακόμα και στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όλων των πρακτικών της εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη, μαζί με το υπόμνημά του που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί από πλευράς του οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Την πρόταση κατέθεσε ο κ. Λαζαρίδης, ως εισηγητής της ΝΔ, και υπερψηφίστηκε μόνο από τους κυβερνητικούς βουλευτές-μέλη της επιτροπής έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι πρέπει να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για τον μάρτυρα, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει το δικαίωμα της σιωπής που επικαλέστηκε ή αν τέλεσε το αδίκημα της απείθειας.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, πρότεινε μάλιστα να οδηγηθεί ο μάρτυρας, συνοδεία αστυνομικού υπηρεσίας, στον αρμόδιο εισαγγελέα και αυτός να αποφασίσει αν θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του, αφού του διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά της κατάθεσής του μαζί με το υπόμνημα που ανέγνωσε στην αρχή της διαδικασίας.

Τέλος, η πλειοψηφία αποφάσισε να συνεχιστούν οι εργασίες της Εξεταστικής για δύο ακόμα μήνες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News