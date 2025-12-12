Εκλογή Πιερρακάκη: Συγχαρητήρια από ΠΑΣΟΚ, «ναι μεν, αλλά» από Γερουλάνο και ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτικός πολιτισμός υπάρχει. Ευτυχώς. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτά που έχουν στο παρελθόν ασκήσει εξουσία, έσπευσαν να χαιρετίσουν την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Η εκλογή ενός έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα. Συγχαίρουμε τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Συγχαρητήρια αλλά και ένα κάπως πικρόχολο σχόλιο ήρθαν από τον Παύλο Γερουλάνο, βουλευτή Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Η αντίθεσή μας στην κυβερνητική οικονομική πολιτική που επιβαρύνει την κοινωνία παραμένει στο ακέραιο, αλλά οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές διαφορές» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Η αντίθεσή μας στην κυβερνητική οικονομική πολιτική που επιβαρύνει την κοινωνία παραμένει στο ακέραιο, αλλά οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές διαφορές. — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) December 11, 2025

Τα συγχαρητήριά του στον υπουργό Οικονομικών, εξέφρασε με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Ελληνες κρίσιμες θέσεις.

Ωστόσο, η Κουμουνδούρου έσπευσε να προσθέσει πως το κύριο ζήτημα είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν: «Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί. Η μεγάλη πρόκληση για να βρει η Ευρώπη τις αρχές που την συγκρότησαν, είναι το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα στην ΕΕ και βάσει των αποφάσεών τους θα κρίνονται. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της ΕΕ», ανέφερε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, για να συμπληρώσει: «Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακάκη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα είναι η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των χωρών της Ευρωζώνης και η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται κατευθείαν από τους λαούς. Μόνο έτσι μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών».

Βενιζέλος: «Εθνική αλλά και προσωπική επιτυχία» Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Βαγγέλη Βενιζέλου, πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και διατελέσαντα υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Βενιζέλος συνεχάρη τον κ.Πιερρακάκη για την εκλογή του, κάτι που, όπως είπε, «συνιστά και εθνική αλλά και προσωπική επιτυχία». «Πρέπει να πω ότι για κάποιον, όπως είμαι εγώ, που ξέρει τι σημαίνει Eurogroup, υπό δύσκολες, σκοτεινές συνθήκες, σε μια περίοδο κατά την οποία παιζόταν η υπόσταση της χώρας, η οικονομική και η δημοκρατική, η εκλογή του έλληνα υπουργού στη θέση του προέδρου του Eurogroup, σημαίνει διάφορα πράγματα πολύ κρίσιμα. Πρώτον, σημαίνει ότι οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη δηλώνουν έτοιμοι να μελετήσουν τα μαθήματα που διδάσκει η ελληνική κρίση. Δεύτερον, σημαίνει πως αποδέχονται ότι στο «εργαστήριο η Ελλάς» δοκιμάστηκαν τροποποιήσεις των ιδρυτικών Συνθηκών και νέοι θεσμοί, χωρίς τους οποίους η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις επόμενες κρίσεις – την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική κρίση. Η έννοια της κρίσης δεν υπήρχε στις ιδρυτικές Συνθήκες πριν την ελληνική περιπέτεια και το “εργαστήριον η Ελλάς”. Και βέβαια η επιλογή αυτή πρέπει να λειτουργήσει και ως ένα μάθημα προς εμάς, στο εσωτερικό. Ότι είμαστε εκεί, επειδή πρέπει να έχουμε το νού μας, και πρέπει να φροντίσουμε με τις ασκούμενες πολιτικές και την αίσθηση εθνικού συμφέροντος και ιστορικής προοπτικής να καταστήσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα, πραγματική, ολοκληρωμένη, βαθιά»

