Ο Τσίπρας πάει μπλόκα

Το προφίλ ηγέτη που αφουγκράζεται τον λαό και σπεύδει να τον στηρίξει εκ του σύνεγγυς απέναντι τα προβληματά του, χτίζει πλέον ο Αλέξης Τσίπρας και αξιοποιώντας την παρουσίαση του βιβλίου του- μία ακόμη- «Ιθάκη», ετοιμάζεται να μεταβεί (λίγες ημέρες μετά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και αυτόν του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη / εδώ) στα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε συνέχεια της νέας του παρέμβασης για το θέμα των ημέρων: τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα συνεχιζόμενα μπλόκα, ο πρώην πρωθυπουργός προγραμματίζει να τα επισκεφθεί την ερχόμενη Τετάρτη -ημέρα ψήφισης του Προϋπολισμού- στο πλαίσιο περιοδείας του στην Αχαΐα.

«Εχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται», είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο κ. Τσίπρας στη νέα του ανάρτηση, αυτή τη φορά για το Αγροτικό, αναφερόμενος μεταξύ άλλων -πέρα από το δριμύ κατηγορώ κατά της κυβέρνησης- στις ενεργειακές κοινότητες που σχεδίασε η κυβέρνησή του το 2018 για τους παραγωγούς και οι οποίες όπως καταγγέλλει, «άνοιξαν τελικά μόνο για χάρη των μεγάλων εταιρειών ενέργειας».

Και έπειτα από τον διαδικτυακό αυτόν πρόλογο, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πάει ο ίδιος στα μπλόκα, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του -αδιευκρίνιστο βέβαια υπό ποια ιδιότητα- στους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Την Πέμπτη πάντως, τα «πυρά» κατά του κ. Τσίπρα ήρθαν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του Κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να μιλά για «Μεσσίες» και «θεωρίες», αλλά και για πρακτικές παρασκηνίου από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ας αφήσουμε τους Μεσσίες και τις θεωρίες. Η χώρα μας χρειάζεται σοβαρές αλλαγές ώστε να ενωθεί ο λαός σε ένα πολιτικό σχέδιο […] Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος του ήταν να κλείσει το ΠΑΣΟΚ· δεν τα κατάφερε. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε και έχει μια σοβαρή και ισχυρή προοπτική. Μετά έκανε ό,τι μπορούσε να διαλύσει το κόμμα του. Τα κατάφερε. Αρα εδώ μιλάμε για πρακτικές παρασκηνίου», σχολίασε με αφορμή τον επιχειρούμενο rebranding του πρώην πρωθυπουργού ο κ. Ανδρουλάκης.

