«Μας παρακολουθεί»: Καταγγελία Λαζαρίδη για Κωνσταντοπούλου – απειλητικά e-mail σε βουλευτές της ΝΔ

Στα μεθεόρτια της κατάθεσης Ξυλούρη, οι καταγγελίες πέφτουν «βροχή» και μαζί με το βίντεο Κωνσταντοπούλου που πήρε το 100 για τον «Φραπέ», ήρθε σε ένα ακόμη επεισόδιο της οπερέτας της Εξεταστικής, και η καταγγελία από τον εισηγητή της ΝΔ στην επιτροπή, Μακάριο Λαζαρίδη, ότι συνεργάτες της παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες βουλευτών-μελών της επιτροπής.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης, συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται συνεχώς έξω από την αίθουσα 223 όπου συνεδριάζει η Εξεταστική και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.

Η καταγγελία του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας είχε όμως και συνέχεια, καθώς όπως έκανε γνωστό, βουλευτές της πλειοψηφίας στην επιτροπή έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες αποδέκτες απειλητικών e-mails.

Ο κ. Λαζαρίδης μετέφερε εξάλλου τους χαρακτηρισμούς «γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης» που χρησιμοποίησε σε βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της πολύωρης συνεδρίασης της Εξεταστικής την Πέμπτη, σε συνέχεια των κατηγοριών που ανηλεώς εκτόξευε κατά τη διάρκειά της, στους βουλευτές της πλειοψηφίας, τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της επιτροπής.

«Επαναλαμβάνω –τόνισε– τη χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της “σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν”. Συνέχισε όμως και στο Kontra την επίθεση, όπου είπε ότι η κυρία Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στη Δικαιοσύνη».

«Χθες, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία, λέγοντάς μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης», περιέγραψε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με την παράταση των εργασιών της Εξεταστικής και δίνει πλέον χώρο και σε άλλες πράξεις της οπερέτας…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News