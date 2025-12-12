Μανδραβέλης: Μίλησα για τον «Φραπέ» και μου είπαν «θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»

Στην καταγγελία ότι δέχτηκε απειλές κατά τη ζωής του, αφού μίλησε για τον ρόλο του Γιώργου Ξυλούρη –γνωστού με την προσωνυμία «Φραπές»– στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε την Παρασκευή (12.12) ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος της «Καθημερινής», Πάσχος Μανδραβέλης.

«Να μετράμε τις κουβέντες μας για τον “Φραπέ”», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ο κ. Μανδραβέλης, αποκαλύπτοντας πως το προηγούμενο βράδυ, αφού μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σχετικά με την υπόθεση του κ. Ξυλούρη, δέχτηκε απειλές.

«Να σας πω κάτι προσωπικό. Να μετράμε τις κουβέντες μας για τον “Φραπέ”. Χθες μίλησα στο δελτίο για τον “Φραπέ” και δέχτηκα θανατική απειλή. Οτι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ, θα σε καθαρίσουμε και τέτοια», είπε αρχικά ο κ. Μανδραβέλης για να συμπληρώσει στη συνέχεια:

«Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η Ελλάδα, νομίζω ότι ο κ. Ξυλούρης είναι το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί. Υπάρχει η Ελλάδα που τα συντηρεί αυτά τα δίκτυα».

Και καταλήγοντας είπε: «Εκεί, λοιπόν, στο ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε και παρά τα βήματα που γίνανε, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα».

