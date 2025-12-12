110
Ελλάδα

Στην Κρήτη το ελληνκό FBI – 14 προσαγωγές για μεγάλη απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως αρχηγός του κυκλώματος εμφανίζεται αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος συνεταιρισμού. Το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν από τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης μέσω ψευδών δηλώσεων, από το 2019 μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι αγγίζει τα €1,7 εκατ.

12 Δεκεμβρίου 2025, 09:13
Ελλάδα

Σε συνολικά 14 προσαγωγές έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή και ως «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Κρήτης (με επίκεντρο το Ηράκλειο και το χωριό Αχαρνές) για κακουργηματικές απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σχετική έρευνα αφορά 42 άτομα, εκ των οποίων 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που από το 2019 μέχρι το 2025 εμφανίζεται να έχει λάβει μέσω ψευδών δηλώσεων, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 1.700.000 ευρώ. Ανάμεσά τους, λογιστές, δικηγόρος και αγρότες, ενώ αρχηγός του κυκλώματος  φέρεται να είναι αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος συνεταιρισμού.

Εντός της ημέρας αναμένεται αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ

 

