Ευρωπαϊκά συγχαρητήρια για τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup απέστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ελλάδα έχει διανύσει τόσο μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια. Η σημερινή σας εκλογή ως Προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας. Συγχαρητήρια!», είναι το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα, μέσω της πλατφόρμας «Χ». «Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος», τονίζει στο τέλος.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει: «Συγχαρητήρια Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή σας ως Πρόεδρος του Eurogroup. Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας».

Την ίδια ώρα Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, από το βήμα του Συμβουλίου και τη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την «εντυπωσιακή αναστροφή» της Ελλάδας και συνεχάρη θερμά τον ελληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως νέος Πρόεδρος του Eurogroup.

Οπως δήλωσε ο Ντομπρόβσκις, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup, «ας συγχαρούμε θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup. Η εκλογή του αποτελεί μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ. Η Ελλάδα έχει κάνει μια εντυπωσιακή αναστροφή και σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης, με δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον νέο Πρόεδρο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας» τόνισε.

