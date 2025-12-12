Σε σύρραξη για την Ταϊβάν ποιος θα νικήσει; Οχι ο Τραμπ

Σε περίπτωση σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την Ταϊβάν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να νικήσουν τις αμερικανικές. Αυτό επισημαίνεται στην «Overmatch Brief», μια πολυετή αξιολόγηση που εκπόνησε το Πεντάγωνο όσον αφορά την εξέλιξη ενός πολέμου Κίνας – ΗΠΑ. Και μόνο ο τίτλος της απόρρητης στρατιωτικής έκθεσης («Σύνοψη Υπεροχής») είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, δεδομένου ότι αυτοί που υπερέχουν στην προκειμένη είναι οι Κινέζοι, έναντι των Αμερικανών.

Σε κυβερνητικό επίπεδο η έκθεση κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, ωστόσο οι λεπτομέρειές της δεν ήταν γνωστές έως σήμερα. Οπως ανέφεραν οι New York Times, ένας αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας υπό τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είδε το έγγραφο το 2021, φέρεται να χλώμιασε μόλις συνειδητοποίησε ότι «για κάθε άσο που είχαμε στο μανίκι μας» οι Κινέζοι διέθεταν «πλήθος εφεδρειών».

Στο άκρως διαβαθμισμένο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι η εξάρτηση των ΗΠΑ από πανάκριβα και τεχνολογικά πολύπλοκα οπλικά συστήματα τις καθιστά ευάλωτες απέναντι στην ικανότητα της Κίνας να παράγει φθηνότερα όπλα σε τεράστιες ποσότητες. Στην έκθεση καταγράφεται επίσης η ικανότητα της Κίνας να καταστρέφει εύκολα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, μεγάλα πλοία και δορυφόρους.

Η απώλεια της Ταϊβάν, που θεωρείται από την Ουάσινγκτον κρίσιμο ανάχωμα απέναντι στην κινεζική επιρροή στον Δυτικό Ειρηνικό, θα συνιστούσε σοβαρό στρατηγικό και συμβολικό πλήγμα για τις ΗΠΑ. Στα πολεμικά παίγνια που περιγράφονται στην έκθεση, το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το USS Gerald R. Ford (που πρόσφατα εστάλη στην Καραϊβική, εν μέσω αντιπαράθεσης του Τραμπ με τη Βενεζουέλα) καταστρέφεται επανειλημμένως.

Το κολοσσιαίο πλοίο, κόστους περίπου 13 δισ. δολαρίων, θεωρείται ευάλωτο σε επιθέσεις κινεζικών υποβρυχίων ντιζελοηλεκτρικής πρόωσης, καθώς και στους περίπου 600 υπερηχητικούς πυραύλους που διαθέτει το Πεκίνο στο οπλοστάσιό του, συμπεριλαμβανομένων των υπερσύγχρονων YJ-17, οι οποίοι παρουσιάστηκαν πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο στην τεράστια στρατιωτική παρέλαση που έγινε στο Πεκίνο.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να πλήττουν στόχους κινούμενοι έως και οκτώ φορές ταχύτερα από τον ήχο. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο σχεδιάζει να κατασκευάσει εννέα επιπλέον αεροπλανοφόρα κλάσης Ford, ενώ δεν έχει ακόμη αναπτύξει ούτε έναν υπερηχητικό πύραυλο.

Μιλώντας στην Telegraph, o Eρικ Γκόμεζ, ερευνητής στο Taiwan Security Monitor, σημείωσε πως, παρότι το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια, οι ΗΠΑ θα υποστούν βαριές απώλειες. «Οι ΗΠΑ θα χάσουν πολλά πλοία. Πολλά F-35 και άλλα τακτικά αεροσκάφη στο θέατρο επιχειρήσεων θα αχρηστευθούν επίσης αρκετά γρήγορα», είπε. «Νομίζω ότι το τίμημα θα είναι πραγματικά ανησυχητικό».

Ηδη από πέρυσι ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε παραδεχτεί ότι στις προσομοιώσεις πολέμου του Πενταγώνου κατά της Κίνας «χάνουμε κάθε φορά», προέβλεψε μάλιστα ότι οι κινεζικοί υπερηχητικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να καταστρέψουν αμερικανικά αεροπλανοφόρα μέσα σε λίγα λεπτά.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η Κίνα έχει ενισχύσει σημαντικά το πυραυλικό της οπλοστάσιο με όλα τα είδη πυραύλων μικρού, μεσαίου και ενδιάμεσου βεληνεκούς, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε να πλήξει πολλά από τα προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα προτού καν προσεγγίσουν την Ταϊβάν. Εν τω μεταξύ, οι πέντε μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ακριβότερα μοντέλα των ίδιων πλοίων, των ίδιων αεροσκαφών και των ίδιων πυραύλων, έγραψαν οι New York Times.

Οι αξιωματούχοι άμυνας και ασφάλειας των ΗΠΑ γνωρίζουν πως η χώρα είναι ευάλωτη, επειδή αυτά τα πολύπλοκα οπλικά συστήματα είναι αδύνατο να παράγονται μαζικά. Παράλληλα, τα δεδομένα από πρόσφατες συρράξεις, όπως στην Ουκρανία, έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα σχετικά φθηνών οπλικών συστημάτων, όπως τα drones. Το Κογκρέσο έχει εξασφαλίσει περίπου 1 δισ. δολάρια για την παραγωγή 340.000 μικρών drones κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών.

Οι ΗΠΑ τρέχουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, ωστόσο, όπως σημείωσαν ειδικοί στην Telegraph, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν από άποψη κόστους χώρες όπως η Κίνα, όπου τα μεροκάματα είναι χαμηλότερα και οι εργασιακοί κανονισμοί πιο χαλαροί.

Για να αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα (υπέρ των ΗΠΑ) θα απαιτούνταν σημαντικές επενδύσεις, όμως οι αμυντικές δαπάνες της Ουάσινγκτον βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και περίπου 80 χρόνια, περίπου στο 3,4% του ΑΕΠ. Ο Τζέικ Σάλιβαν, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, προειδοποίησε ότι σε μια σύρραξη με την Κίνα οι ΗΠΑ θα κινδύνευαν να ξεμείνουν γρήγορα ακόμη και από βασικά πυρομαχικά, όπως βλήματα πυροβολικού.

ΗΠΑ και Κίνα διαθέτουν αμφότερες 400 βαλλιστικούς πυραύλους, ωστόσο σύμφωνα με εσωτερικές αξιολογήσεις του Πενταγώνου οι Κινέζοι υπερέχουν αριθμητικά σε σχεδόν όλα τα είδη βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ. Οι ΗΠΑ φέρονται επίσης να χρησιμοποίησαν περίπου το ένα τέταρτο των αναχαιτιστικών πυραύλων τους μεγάλου υψομέτρου για να υπερασπιστούν το Ισραήλ από τους πυραύλους και τα drones της Τεχεράνης κατά τη σύντομη σύρραξη Ιράν-Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Ζήτημα για τις ΗΠΑ αποτελεί και η σχεδόν ανεξέλεγκτη δράση των χάκερ του Πεκίνου, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε δίκτυα υπολογιστών κρίσιμα για τη λειτουργία βασικών υποδομών (όπως ηλεκτρικά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης, καθώς και συστήματα επικοινωνιών) από τις οποίες εξαρτώνται οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει χαρακτηρίσει την κατάληψη της Ταϊβάν «ιστορική αναγκαιότητα» και έχει διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις του να είναι έτοιμες έως το 2027. Θεωρείται όμως απίθανο να αναλάβει δράση, εκτός αν η Κίνα αποκτούσε κάποιο συντριπτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα που θα καθιστούσε δεδομένη την επιτυχία της επιχείρησης κατάληψης του νησιού. Μια αποτυχία θα ήταν ένα ταπεινωτικό πλήγμα για τον κινέζο ηγέτη και πιθανότατα θα τερμάτιζε την πολυετή κυριαρχία του στο κόμμα και στη χώρα.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν και από τη δεκαετία του 1970 ακολουθούν μια πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αποφεύγοντας να δηλώσουν ρητά εάν θα υπερασπιστούν στρατιωτικά τη νησιωτική χώρα σε περίπτωση επίθεσης. Αλλά από την εποχή του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ θεωρούν το νησί σημαντικό ανάχωμα κατά του κινεζικού επεκτατισμού και υποχρεούνται νομικά να παρέχουν όπλα στην Ταϊβάν ώστε να αμύνεται.

Την πολιτική της «στρατηγικής ασάφειας» ακολουθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και έχει παραπονεθεί για το κόστος προστασίας της Ταϊβάν. «Νομίζω ότι η Ταϊβάν πρέπει να μας πληρώνει για την άμυνα. Ξέρετε, δεν διαφέρουμε από μια ασφαλιστική εταιρεία. Η Ταϊβάν δεν μας δίνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά πέρυσι μιλώντας στο Bloomberg. Αναγνώρισε επίσης πως η άμεση γειτνίαση της Κίνας με το νησί προσφέρει στο Πεκίνο «ένα μικρό πλεονέκτημα».

Στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ που κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα αναφέρεται ότι η Ταϊβάν είναι σημαντική για την οικονομία των ΗΠΑ, δεδομένου ότι το ένα τρίτο της παγκόσμιας ναυτιλίας διέρχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σημειώνεται επίσης ότι προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι να διατηρήσουν τη «στρατιωτική υπεροχή», το οποίο σημαίνει πως οι στρατιωτικές δυνατότητες της Αμερικής πρέπει να ξεπερνούν σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Σύμφωνα, όμως, με την έκθεση του Πενταγώνου η Ουάσινγκτον απέχει πλέον ανησυχητικά από αυτόν τον στόχο.

