Τι αλλάζει στη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών – ψηφιακά και σε 7 ημέρες

Επειτα από επτά δεκαετίες, μια σημαντική μεταρρύθμιση αλλάζει ριζικά τον τρόπο που δημοσιεύονται οι διαθήκες στην Ελλάδα. Τέλος στις ουρές στα δικαστήρια και στις πολύμηνες αναμονές βάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο, υλοποιώντας πρόταση των συμβολαιογράφων, μεταφέρει από την 1η Νοεμβρίου την αρμοδιότητα δημοσίευσης των διαθηκών από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους.

Η αλλαγή αυτή, που αφορά άμεσα χιλιάδες πολίτες, φέρνει τη διαδικασία στη νέα ψηφιακή εποχή. Μέσα από την πλατφόρμα diathikes.gr, κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον να λάβει το πιστοποιητικό δημοσίευσης μέσα σε 3 έως 7 ημέρες, όταν μέχρι σήμερα η αναμονή έφτανε ακόμη και τις 450 ημέρες.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, δεν ωφελεί μόνο τους πολίτες αλλά και το Δημόσιο, καθώς οι σχετικοί φόροι θα αποδίδονται συντομότερα. Παράλληλα, η αποδέσμευση των υποθέσεων από τα δικαστήρια αναμένεται να απελευθερώσει δεκάδες δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, συμβάλλοντας στον στόχο της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης.

Η σημασία της νέας ψηφιακής διαδικασίας αναγνωρίζεται ευρέως. Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μέσα στον Νοέμβριο θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση ώστε το νέο σύστημα να καλύψει και τις περίπου 14.000 εκκρεμείς διαθήκες που αναμένουν δημοσίευση στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η «ψηφιακή εποχή στη διαχείριση των διαθηκών» θα απελευθερώσει άμεσα 100 δικαστές και στη συνέχεια σημαντικό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων, δίνοντας επιπλέον ώθηση στο μεγάλο στοίχημα της απονομής ταχύτερης και αποτελεσματικότερης Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, με τις εκκρεμείς διαθήκες ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε: «Ο νόμος που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Νοέμβριου προβλέπει οτι στο σύστημα αυτό θα εισέρχονται υποθέσεις που αφορούν θανάτους που θα συμβαίνουν μετά την 1η Νοέμβριου. Υπάρχει ένας κόσμος και είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί, οι οποίοι, είτε εκκρεμούν υποθέσεις τους στα δικαστήρια, αυτές δηλαδή που έχουν προσδιοριστεί, είτε δεν εκκρεμούν στα δικαστήρια, αλλά οι διαθήκες έχουν κρατηθεί προκειμένου να λειτουργήσει το καινούριο σύστημα.

Γι αυτές τις υποθέσεις δεν θα ισχύει η πλατφόρμα και εντός του Νοεμβρίου θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα ρυθμίσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις. Ετσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ενιαία».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, επισήμανε ότι ο μεγάλος αριθμός αδρανών διαθηκών, δηλαδή αυτές που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, επιφέρει, μεταξύ των άλλων, καθυστέρηση στην είσπραξη φόρων κληρονομιάς από τις διαθήκες και προσέθεσε:

«Η λειτουργία της πλατφόρμας αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους συμβολαιογράφους και κυρίως για τους πολίτες. Με τη νέα ρύθμιση, αποφορτίζουμε τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος».

Ακόμη, ο κ. Μπούγας παρουσίασε στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν ως εξής:

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών η δημοσίευση διαθηκών λαμβάνει χώρα καθημερινά.

-Ηδη το 2025 έχουν δημοσιευθεί 10.089 διαθήκες. Μάλιστα, για την εν λόγω διαδικασία απασχολούνται 100 δικαστές και 12 δικαστικοί υπάλληλοι στο Τμήμα Κατάθεσης και Δημοσίευσης Διαθηκών.

Αντιστοίχως, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απασχολούνται 59 Δικαστές και 11 δικαστικοί υπάλληλοι, ενώ στο Πρωτοδικείο Πειραιώς απασχολούνται 29 δικαστές και 1 δικαστικός υπάλληλος.

Με τη νέα ρύθμιση και τη λειτουργία της πλατφόρμας, επιτυγχάνουμε την αποφόρτιση Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων από αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να επικεντρωθούν στις υπόλοιπες υποθέσεις. Ταυτόχρονα, περιορίζονται οι χρονοβόρες διαδικασίες, οι μετακινήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών.

Σήμερα, κατά μέσο όρο στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη δημοσίευση διαθήκης απαιτούνται περίπου 330 ημέρες. Αντιστοίχως, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς απαιτούνται 450 ημέρες, ενώ στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 6 ημέρες.

Από την 1η Νοεμβρίου, πλέον και για θανάτους που θα επισυμβούν από την ημερομηνία αυτή, οι διαθήκες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από τους συμβολαιογράφους ακόμη και την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης και το πολύ εντός 7 ημερών.

Ειδικότερα, κάθε συμβολαιογράφος θα καταχωρίζει στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα «Μητρώο Διαθηκών» κάθε ιδιόγραφη διαθήκη που κατατέθηκε ή προσκομίστηκε σε αυτόν, κάθε μυστική διαθήκη που καταρτίστηκε ενώπιον του και κάθε δημόσια διαθήκη που συντάχθηκε ενώπιον του.

Η πλατφόρμα τηρείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσoυ και διασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια.

Καθίσταται, επομένως, ευχερής στον πολίτη η πρόσβαση στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης, καθώς και ο έλεγχος σε πανελλαδικό επίπεδο περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

Παράλληλα, ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός, ανέφερε ότι ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών αυτό της δημοσίευσης των διαθηκών απελευθερώνεται και 39 δικαστές θα ενταχθούν στις άλλες διαδικασίες του δικαστηρίου και σε σύντομο διάστημα θα απελευθερωθούν και δικαστικοί υπάλληλοι.

Ακόμη, η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου Ελένη Κοντογεώργου, ανέφερε ότι το γενικό μητρώο διαθηκών έχει προβλεφθεί νομοθετικά προ 71 ετών και τώρα υλοποιείται, ενώ αναφέρθηκε στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έγιναν για την υλοποίηση της πλατφόρμας.

Τέλος, όπως διευκρινίστηκε το κόστος δημοσίευσης μέσω της πλατφόρμας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με το σημερινό ισχύον καθεστώς μέσω των Πρωτοδικείων.

Πλεονεκτήματα- οφέλη Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης από τα χρήση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου Διαθηκών στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για τον πολίτη και τον συμβολαιογράφο είναι: -καθίσταται ευχερής στον πολίτη ο έλεγχος πανελλαδικά περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο, -η νέα ψηφιακή πύλη diathikes.gr παρέχει στους πολίτες άμεση και ασφαλή πρόσβαση (τηρουμένων των κανόνων του GDPR) στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης, -η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης εκδίδεται άμεσα, εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον κατατεθεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, -ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης. (Η δημοσίευση της διαθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο ακόμα και την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης δημοσίευσης της διαθήκης, εφόσον προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου), -ελαχιστοποιείται ο χρόνος έκδοσης του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης (εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης),

ελαχιστοποιείται ο χρόνος κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας και έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού (εκτιμώμενος χρόνος το μέγιστο πέντε εργάσιμες ημέρες), -αξιοποιείται από τον κληρονόμο άμεσα η κληρονομηθείσα περιουσία, -περιορίζεται ο αριθμός των «αμφίβολης γνησιότητας» ιδιόγραφων διαθηκών, -αποσυμφορούνται τα δικαστήρια και -επιτυγχάνεται άμεση σύνδεση του νέου Γενικού Μητρώου Διαθηκών με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών (ARERT) και καθίσταται ευχερής ο έλεγχος περί ύπαρξης ή μη κατατεθειμένης διαθήκης συγκεκριμένου αποβιώσαντα σε συμβολαιογράφο κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News