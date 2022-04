Θρίλερ στη Σαγκάη: Θανάτωση κατοικιδίων στον δρόμο, περιπολίες με ρομπότ και drones…

Εικόνες από ταινία τρόμου. Αδειοι δρόμοι, κραυγές που βγαίνουν από χαραμάδες κλειστών παραθύρων, το ανθρώπινο είδος σχεδόν άφαντο. Οσοι νόσησαν με κορονοϊό έχασαν την ελευθερία τους αυτοστιγμεί. Με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Στους δρόμους, ρομπότ σε σχήμα μικρού ζώου και φορητά ηχεία διατυπώνουν τσιριχτές εντολές: κανείς να μη βγει από το σπίτι, κανείς να μην εμφανιστεί στη ζωή. Ολοι θαμμένοι στο σκοτάδι, όλοι κρυμμένοι στις σκιές…

Μα υπάρχουν και οι «θρασείς». Αυτοί που δεν άντεξαν, εκείνοι που λύγισαν στα «μπουντρούμια» των σπιτιών τους, αυτοί που αποφάσισαν ότι θέλουν να δουν λίγο φως, να μυρίσουν τον αέρα.

Τα drones, τα σιδερένια πουλιά που πετούν στον αέρα διά χειρός ανθρώπων, είναι εκεί για να νουθετήσουν. Αυστηρά. Κατεβαίνουν ωσάν γεράκια, αιφνιδιαστικά και γρήγορα, πλησιάζουν τον… θρασύ που τόλμησε να αναζητήσει την ελευθερία του και του φωνάζουν να ξαναμπεί στο σπίτι του, αλλιώς…

Φτωχές οι περιγραφές…

Lockdown in Shanghai: dog robots announce that nobody is allowed to leave the house. Drones fly around, come right up to you when they spot you outside and tell you to go back inside.pic.twitter.com/TM7Te6xgwW

— James Jackson (@derJamesJackson) April 1, 2022