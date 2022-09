Τα τηλεφωνήματα οργής ρώσων στρατιωτών κατά του Πούτιν από το μέτωπο: πώς περιγράφουν το χάος

Περισσότερα από 4.000 τηλεφωνήματα ρώσων στρατιωτών σε δικούς τους ανθρώπους στην Ρωσία, που έκαναν στις πέντε πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία, υπέκλεψαν οι ουκρανικές αρχές. Ολα τα τηλεφωνήματα έγιναν από την Μπούτσα και τις γύρω περιοχές, έξω από το Κίεβο, όταν ακόμα ο Βλαντίμιρ Πούτιν ονειρευόταν ότι θα καταλάβει μέσα σε λίγες ημέρες την ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποκαλύπτουν το χάος στις τάξεις του ρωσικού στρατού και το καταρρακωμένο ηθικό των οργισμένων φαντάρων, που δεν ήξεραν γιατί βρίσκονταν εκεί και γιατί πολεμούσαν και δεν εμπιστεύονταν κανέναν από τους «άχρηστους» ανωτέρους τους, ούτε τον «ηλίθιο» πρόεδρό τους που τους είχε στείλει «στη σφαγή».

Στα τηλεφωνήματα, που οι φαντάροι έκαναν κρυφά από τους ανωτέρους τους, περιγράφουν τα φρικιαστικά εγκλήματα πολέμου κατά των ουκρανών αμάχων, που είδαν με τα μάτια τους ή διέπραξαν οι ίδιοι, όπως κάποιοι παραδέχονται στους δικούς τους ανθρώπους, τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά την 1η Απριλίου, όταν οι Ρώσοι αποχώρησαν και οι Ουκρανοί ανακατέλαβαν τις περιοχές αυτές. Κάνουν λόγο για εκτελέσεις αμάχων -«σκοτώστε όποιον δείτε να περνά» ήταν η εντολή- και «θάλασσα από πτώματα, παντού όπου φτάνει το μάτι» σε δάση της περιοχής.

Συνολικά, μετά την αποχώρηση των ρώσων στρατιωτών, βρέθηκαν 1.100 πτώματα αμάχων στην Μπούτσα και στην γύρω περιοχή, άθαφτα στους δρόμους, ή σε ομαδικούς τάφους, σε πηγάδια και χαντάκια. Εκατοντάδες έφεραν σημάδια βασανιστηρίων και βιασμού, πολλά ήταν με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα, ενώ 617 είχαν δεχθεί σφαίρες από κοντινή απόσταση.

Τις τηλεφωνικές συνομιλίες εξασφάλισαν αποκλειστικά οι New York Times και μετά από επεξεργασία δύο μηνών από πολυμελή ομάδα και διασταύρωση των στοιχείων με ρωσικά social media και εφαρμογές, δημοσίευσαν την Πέμπτη αποσπάσματά τους.

Οι ρώσοι στρατιώτες ακούγονται να λένε ότι «τους ξεγέλασαν», δεν τους είπαν ότι πάνε στον πόλεμο, ενώ καταφέρονται εναντίον ανωτέρων τους και του Πούτιν.

Ακολουθούν αποσπάσματα από τους διαλόγους:

Σεργκέι (τηλεφώνημα στη μητέρα του): «Κανείς δεν μας είπε ότι πάμε στον πόλεμο. Μόλις μια μέρα νωρίτερα μας προειδοποίησαν, μαμά. Αυτός ο πόλεμος είναι η πιο ηλίθια απόφαση που πήρε ποτέ η κυβέρνησή μας».

Νικίτα (σε φίλο του): «Θα κάναμε υποτίθεται ασκήσεις για δυο-τρεις μέρες. Μας ξεγέλασαν και πάλι σαν να ήμασταν μικρά παιδιά».

Αλεξέι (στη φίλη του): «Δεν ήξερα ότι θα συμβεί αυτό. Μας έλεγαν ότι πάμε σε μια άσκηση. Αυτοί οι μπάσταρδοι δεν μας είπαν τίποτε»

Αλεξάντρ: «Ο Πούτιν είναι ηλίθιος. Θέλει να καταλάβει το Κίεβο; Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρουμε».

Ιλια (στη φίλη του): «Θέλουν να ξεγελάσουν τον κόσμο στην τηλεόραση. Λένε ότι δεν είναι πόλεμος, αλλά μια ειδική επιχείρηση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας γ@μ… ένος πόλεμος».

Γιέγκορ (σε συγγενή του): «Το ένα τρίτο από το σύνταγμά μου είναι νεκροί».

Νικίτα (στη μητέρα του): «Χάθηκε το 60% της μονάδας μου».

Σεργκέι: «Ηταν 400 αλεξιπτωτιστές. Μόνο 38 επέζησαν επειδή οι διοικητές μας έστειλαν τους στρατιώτες στο σφαγείο».

Σεργκέι (στη μητέρα του): «Μαμά, ούτε έναν φασίστα δεν έχω δει. Αυτός ο πόλεμος στηρίζεται σε ψεύτικες υποθέσεις. Ουδείς τον χρειάζεται. Οι άνθρωποι εδώ ζουν μια κανονική ζωή, όπως στη Ρωσία».

Σεργκέι: «Μας διέταξαν να σκοτώνουμε όποιον βλέπουμε».

Σεργκέι (στη φίλη του): «Πέρασαν τρεις μεθυσμένοι Ουκρανοί δίπλα από το στρατόπεδό μας. Τους πιάσαμε, τους γδύσαμε και ψάξαμε τα ρούχα τους. Μετά έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα τους αφήσουμε να φύγουν. Αν τους αφήναμε, θα μπορούσαν να προδώσουν τη θέση μας. Έτσι αποφασίσαμε να τους σκοτώσουμε σε ένα δάσος»

-«Τους σκοτώσατε;»

-«Ναι, φυσικά».

-«Γιατί δεν τους κρατήσατε αιχμαλώτους;»

-«Θα έπρεπε να τους φροντίζουμε τότε. Και δεν έχουμε αρκετό φαγητό ούτε για μας τους ίδιους»

Σεργκέι (στη μητέρα του): «Το αρχηγείο της μεραρχίας μας βρίσκεται στο δάσος. Πήγα εκεί και είδα μια θάλασσα από πτώματα. Αμαχοι. Μια θάλασσα. Δεν ξανάδα στη ζωή μου τόσα πτώματα. Ούτε να διακρίνω μπορούσα πού τέλειωνε αυτή η θάλασσα».

Ρομάν (στη φίλη του): «Οι καταραμένοι προϊστάμενοί μας τίποτε δεν μπορούν να κάνουν. Ούτε και ξέρουν. Μόνον μεγάλους λόγους ξέρουν να βγάζουν φορώντας τις στολές τους».

Σεργκέι (στη φίλη του): «Ο νέος στρατηγός μας καθαιρέθηκε και πάλι λόγω των πολύ μεγάλων απωλειών. Είμαι ευτυχής που ζω ακόμη. Παρά τις αποφάσεις αυτών των καταραμένων κόπανων.

Νικίτα: «Οι Ουκρανοί προωθούνται κι εμείς είμαστε ακόμη εδώ. Ουδέποτε σκέφτηκα ότι θα τέλειωνε κάποτε έτσι η ζωή μου. Μας πυροβόλησαν οι ίδιοι οι σύντροφοί μας. Μας πέρασαν για Ουκρανούς. Νόμισα ότι θα πεθάνω».

Σεργκέι: «Η κατάστασή μας είναι σκ@τ@. Μας εξώθησαν στην άμυνα, η επίθεσή μας κόλλησε».

