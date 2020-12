Τα ντοκουμέντα της Γουχάν, ένοχα μυστικά του Πεκίνου

Εγγραφα που προέρχονται από την κινεζική επαρχία Χουμπέι και από το Γουχάν, τη μητρόπολη της περιοχής και κοιτίδα του κορονοϊού, δημοσιοποιήθηκαν από το CNN και αποδεικνύουν ότι η Κίνα διαχειρίστηκε με λανθασμένο και «επικοινωνιακό» τρόπο τη νόσο Covid-19 κατά τα πρώτα στάδια εξάπλωσής της.

Τα σχετικά χαρτιά φέρουν την ένδειξη «εσωτερικό έγγραφο, εμπιστευτικό» και έχουν εκδοθεί από τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Σε αυτά καταγράφεται αριθμός κρουσμάτων υπερδιπλάσιος εκείνου τον οποίο είχαν ανακοινώσει οι κρατικές αρχές.

Εξ αυτού συνάγεται ότι το Πεκίνο άλλα γνώριζε και άλλα έλεγε για την κατάσταση στο Γουχάν, όπως αυτή διαμορφωνόταν από τον περασμένο Δεκέμβριο και έπειτα.

Τα βασικά ευρήματα του ρεπορτάζ του CNN συνοψίζονται στα παρακάτω: οι κινέζοι αξιωματούχοι ωραιοποίησαν την εικόνα, ενώ το κινεζικό ΕΣΥ χρειάστηκε περίπου 23 ημέρες για διάγνωση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Το ρεπορτάζ λέει ακόμη ότι έτσι αποδεικνύονται οι ανεπάρκειες του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης, δηλαδή η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΥ, το κακό ηθικό των εργαζομένων, κ.ά.

Μεγαλύτερο πρόβλημα απέβη η υποβάθμιση της σοβαρότητας της πανδημίας.

What China knew. But didn’t say. 6 weeks of work on 117 pages.

Misleading case and death counts, 3 weeks to diagnose a patient, and a mysterious spike in flu, early December in Wuhan.https://t.co/cZEwCZcf1L

— Nick Paton Walsh (@npwcnn) November 30, 2020