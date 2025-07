Τα Μινωικά Ανάκτορα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Τα Μινωικά Ανάκτορα είναι από το Σάββατο 12 Ιουλίου, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO.

Ο διάσημος αρχαιολογικός χώρος της Κρήτης εντάχθηκε στον Κατάλογο με ομόφωνη απόφαση της 47ης Συνόδου Επιτροπής Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, που λαμβάνει χώρα στο Παρίσι.

Η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί μεγάλη επιτυχία της χώρας μας.

New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Minoan Palatial Centres, #Greece 🇬🇷.

