«Ο Μπάιντεν δεν μπορεί να θυμηθεί ούτε το όνομά μου», λέει ο Τραμπ (και έχει δίκιο)

Μία εβδομάδα πριν από το ορόσημο της 3ης Νοεμβρίου, ήταν αναμενόμενο η προεκλογική εκστρατεία να οξυνθεί, με τους δύο αντίπαλους να ψάχνουν τρωτά σημεία στην πολιτική πανοπλία του εχθρού.

Ο Τζο Μπάιντεν ξέρει πού χτυπάει και συνεχίζει να το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο: η πανδημία και η διαχείρισή της στις ΗΠΑ είναι το αδύνατο σημείο του Τραμπ, καθώς η υπερδύναμη θρηνεί περισσότερους από 225.000 νεκρούς και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους, ομολόγησε στο CNN ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν προσπαθεί να ανασχέσει τη διασπορά του κορονοϊού. Οι δηλώσεις του Μίντοους εξηγούν το πολιτικό αφήγημα του Τραμπ –ο οποίος μολονότι οι αριθμοί τον διαψεύδουν προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι ο κορονοϊός βρίσκεται σε αποδρομή και ότι πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν τις ζωές τους και την οικονομία, που είναι και το ατού του.

«Ο Τραμπ παραδόθηκε στην πανδημία», «ανεμίζει λευκή σημαία», είπε ο Μπάιντεν και αργότερα, σε προεκλογική εκδήλωση στο Τσέστερ στην Πενσιλβάνια, τόνισε πως ο Τραμπ είναι «ο χειρότερος» ηγέτης που θα μπορούσαν να έχουν οι ΗΠΑ την περίοδο της πανδημίας και ότι «δεν έχει ιδέα» τι «πρέπει να γίνει».

H μάχη της Πενσιλβάνιας

Στην Πενσιλβάνια θα δοθεί, καθώς φαίνεται, η μητέρα των μαχών για την προεδρία. Είναι η πολιτεία που το 2016 κέρδισε ο Τραμπ, οριακά. Και τώρα είναι η πολιτεία η οποία αποτελεί το κομβικό σημείο στον οδικό χάρτη του Μπάιντεν προς την προεδρία: αν κερδίσει την Πενσιλβάνια και τους 20 εκλέκτορές της, περνάει το ορόσημο των 270 εκλεκτόρων, ακόμα και αν χάσει σε Αριζόνα, Φλόριντα, Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο –αντιθέτως, αν ο Τραμπ χάσει την Πενσιλβάνια δεν του αρκούν ούτε το Οχάιο, ούτε η Φλόριντα, θα πρέπει να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν όπου όμως ο Δημοκρατικός αντίπαλός του απολαμβάνει ένα ευρύ δημοσκοπικό προβάδισμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Τραμπ περιόδευσε τη Δευτέρα στην Πενσιλβάνια, όπου έδωσε τρεις ομιλίες σε τρεις διαφορετικές πόλεις –λίγο προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για τη φιέστα του διορισμού της Εϊμι Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο (εδώ) –και προσπάθησε να διαψεύσει τον προσωπάρχη του. Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Μάρτινμπεργκ, ορκίστηκε πως δεν έχει «παραδοθεί» στην πανδημία, όμως προσπάθησε να πείσει ότι «οδεύουμε να γυρίσουμε τη σελίδα». Διαμαρτυρήθηκε δε ότι τα κακά ΜΜΕ κρατούν στην επικαιρότητα την Covid-19…

Ο Τραμπ επέστρεψε την κατηγορία του Μπάιντεν περί παράδοσης: εκείνος «κουνάει λευκή σημαία όλη του ζωή», «δεν βγαίνει από το υπόγειό του», είναι «αξιολύπητος υποψήφιος», αντέταξε. Σε αυτό τον βοήθησε και μια γκάφα του αντιπάλου του.

Ο 74χρονος Τραμπ, ο οποίος χωρίς ίχνος πολιτικού πολιτισμού αποκαλεί τον Μπάιντεν «κοιμήση Τζο», συστηματικά υπαινίσσεται ότι ο βετεράνος πολιτικών των Δημοκρατικών και πρώην αντιπρόεδρος πάσχει, στα 77 του, από κάποιας μορφής άνοια.

Και ένα τραύλισμα του Μπάιντεν το βράδυ της Κυριακής έδωσε την ευκαιρία στον Τραμπ να επανέλθει. «Αλλα τέσσερα χρόνια με τον Τζορτζ… με τον Τζορτζ…» άρχισε να λέει ο Μπάιντεν σε τηλεοπτική του συνέντευξη, προφανώς μπερδεύοντας τον Τραμπ με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο. Τελικά είπε «αν επανεκλεγεί ο Τραμπ, θα βρεθούμε σ’ άλλο κόσμο», ίσως και με τη βοήθεια της συζύγου του, Τζιλ, που ψέλλισε κάτι από δίπλα του.

«Ούτε τ’ όνομά μου δεν μπορεί να θυμηθεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως πάντα μέσω Twitter, διαμαρτυρόμενος μάλιστα ότι τα ΜΜΕ έσπευσαν να το αποκρύψουν.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020