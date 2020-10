Ποια συνοδεύει τον Τραμπ; Η Μελάνια ή μια σωσίας της;

Στις 22 Οκτωβρίου, η Μελάνια συνόδευσε τον σύζυγό της μέχρι το Τενεσί για το τελευταίο προεδρικό ντιμπέιτ.

Ή μήπως όχι;

Ή μήπως, η Πρώτη Κυρία αρνήθηκε ή δεν μπορούσε να μεταβεί εκεί, και την αντικατέστησε (όχι τόσο αποτελεσματικά και πειστικά όπως λένε πολλοί) μια ηθοποιός που υποδύθηκε την σωσία της;

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν την «Πρώτη Κυρία» να επιβαίνει στο προεδρικό ελικόπτερο «Marine One» με πολλούς να σχολιάζουν στα social media ότι η κυρία αυτή δεν είναι η Μελάνια.

Περνώντας από… κόσκινο την φωτογραφία της, πολλοί χρήστες στο Twitter έσπευσαν να γράψουν ότι δεν είναι τα δόντια, η μύτη και το χαμόγελο της τρίτης συζύγου του Τραμπ.

Χρησιμοποιώντας το hastag #fakemelania, που σημαίνει «ψεύτικη Μελάνια», χιλιάδες χρήστες αναφέρθηκαν στο πόσο διαφορετική δείχνει, εστιάζοντας στην οδοντοστοιχία της.

Μάλιστα το θέμα έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που ανάγκασε τον Τραμπ να απαντήσει στις φήμες λέγοντας πως πρόκειται για «fake news».

Η Μελάνια φαίνεται να φοράει μεγάλα γυαλιά ηλίου και να έχει ένα τεράστιο χαμόγελο που ορισμένοι χρήστες του Twitter πιστεύουν ότι δεν ταιριάζει με το συνηθισμένο αυστηρό χαμόγελό της.

«Το μόνο πράγμα που θα μου λείψει από αυτή τη διοίκηση είναι να βάζουν νέες Μελάνια και να προσποιούνται πως δεν θα το παρατηρήσουμε», έγραψε ένας χρήστης.

«Δεν πίστευα ποτέ στις θεωρίες συνωμοσίας για τη Μελάνια, αλλά μπορείς να πεις 100% πως δεν είναι αυτή, επειδή στο βάθος κοιτάζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από απόσταση», ανέφερε κάποιος άλλος, με έναν ακόμη να προσθέτει: «Ετοιμαζόμουν να πάρω έναν ωραίο υπνάκο, αλλά τώρα έχω τρομάξει από την ψεύτικη Μελάνια».

Has someone checked on the “real” Melania? pic.twitter.com/9gqAqqt1L0

— Stephanie J. Block (@StephanieJBlock) October 25, 2020